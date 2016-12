ATE votará en un plebiscito si acepta el bono de fin de año

El Gobierno inició las negociaciones paritarias la semana pasada y el bono de fin de año fue lo primero que se puso sobre la mesa. "Aspiramos a que todos acepten este bono en paritarias, lo sometimos a discusión por pedido de los gremios", dijo el gobernador Alfredo Cornejo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una “propuesta integral”, ya que solamente se presentó una oferta para el régimen 15 de salud. Sin embargo este lunes desde el gremio dejaron claro que la propuesta no fue rechazada.

Se espera que el próximo miércoles la propuesta junto con el bono se sometan a votación en un plebiscito para definir la aceptación o rechazo para el escalafón de los no profesionales.

En torno a esto, desde el Gobierno advirtieron que si la oferta es rechazada, los estatales no cobrarán el bono porque no se emitirá un decreto.

“Es muy extraño que el gobierno salga a decir que ATE rechazó el bono, vamos a bajar la propuesta cuando el gobierno provincial la emita”, remarcó el secretario gremial Roberto Macho.

Según explicó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, el Ejecutivo invertirá entre $150 y $180 millones para pagar el plus salarial a los trabajadores del Estado. El régimen 15 de ATE abarca a unos 4.500 empleados, de manera que de rechazarse la oferta, no cobrarán el plus salarial.

En tanto desde el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) emitieron un comunicado señalando como “extorsivo” el bono de fin de año. A raíz de esa situación el martes se realizará una asamblea a partir de las 9 de la mañana en la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

“Que el Gobierno deje de extorsionar a los trabajadores con el mensaje de que si no se suscribe el acuerdo del bono, no se liquidará antes del 5 de enero”, indicó Federico Lorite, secretario general del gremio que exige la reapertura de paritarias.