Pasó la audiencia pública y el boleto costará $8 desde febrero

Con la audiencia pública por el aumento del colectivo, el Gobierno provincial cumplió con otro paso formal para hacer efectivo el incremento del boleto de colectivo, que pasará a costar $8 a partir de febrero y $8,50 desde el primero de julio.

Durante la primera jornada de la audiencia no vinculante, que se caracterizó por la escasa convocatoria en el Centro de Congresos y Exposiciones, el primero en tomar la palabra fue Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos, que dio a conocer el estudio económico y técnico realizado desde el área para determinar qué suba corresponde fijar a partir del próximo año.

En su presentación, el funcionario dejó en claro que la decisión ya había sido tomada. "La Secretaría, mediante personal técnico hace su propio estudio de costos y determina cuál será el precio del kilómetro. La plata para pagar ese costo de kilómetro sale de la recaudación más los subsidios nacionales y provinciales y entonces, no técnicamente como ese tema, la evaluación de cuánto costará el boleto ya tiene un grado de discrecionalidad política", manifestó Marinelli.

Según estos cálculos, las empresas recibirán una suba promedio del 37,87%, dado que el costo por kilómetro recorrido varió en ese porcentaje en los 14 grupos de línea de colectivo. Así, el valor actual de la tarifa ($6) pasaría a $8 y su proporcional para media y larga distancia, con subsidio.

Mientras que sin ningún aporte del Estado ascendería a $23, pero la recaudación real que tendría la provincia sería de $14,73 por cada usuario que sube al colectivo

En este sentido Marinelli indicó que "es muy poca la gente que paga el 100% del boleto. Todos tienen algún grado de descuento. Un empleado de comercio saca un abono mensual tiene un 20% y así diferentes porcentajes".

En tanto, el sistema de trasbordo se mantendría sin variantes. "El trasbordo será más necesario aún en el próximo sistema porque habrá que hacer trasbordo en muchos casos y hasta obligatorio porque al tener troncal y alimentación uno tiene que trasbordar para llegar de un lugar a otro, pero son excesivos los tiempos. No queremos tomar una medida que si es parcial no tiene gran significación económica en el sistema y por ahí perjudicamos a gente que realmente lo necesita", comentó.

El sistema de transporte de Mendoza se sostiene en un 40% por subsidios nacionales, un 23% de subsidios provinciales y el 38% por el pago del boleto.

“Uno evalúa los subsidios nacionales, la misma cifra que venían pagando más la inflación prevista en el presupuesto nacional. Con ese dato más el presupuesto provincial tratamos de llevar el precio del boleto para que la recaudación alcance que mantener el sistema lo más progresivo y suave posible", comentó el funcionario.

Y agregó: “Este es el primer aumento que decidirá este gobierno, el anterior que se dio a principio de año provenía de un decreto firmado por el ex gobernador y que aumentaba en un 50% pero se habían dado previamente a eso gratuidades significaban más del 37% de la recaudación. Hoy lo que se recauda, más lo que se deja de cobrar por las gratuidades, abono, trasbordo, significan el mismo importe que es el que se aumentará el boleto. Si no hubiera gratuidades no habría que aumentar el boleto para este año, para que vea la gente que esa plata va a beneficios directos".

Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos

En esta misma línea Raúl Mercau presidente de la Fundación Autam justificó el aumento. "La actualización solicitada que piden las empresas es de un promedio de 45% y un costo del 32,80 del costo por kilómetro recorrido. Con un impacto real del 25%", dijo el ex ministro durante la gestión de Celso Jaque.

"La razón del ajuste se basa en un motivo contractual, establecido en el contrato de concesión y operativa para que las empresas puedan actuar. Los precios están fijados a través de una fórmula establecida construida por tres conceptos en los que están el combustible, neumáticos, mantenimiento, el costo de personal, impuestos y beneficios empresarios. Además del coeficiente de consumo y la actualización de los precios", expresó.

Voces encontradas

El martes seguirá la audiencia pública en la que se inscribieron unas 29 personas, entre representantes del gobierno, de las empresas y de las asociaciones civiles involucradas en la temática.

El titular de la ONG Protectora, José Ramón fue uno de los oradores que manifestó la nulidad de la audiencia: "No es que la gente no quiera venir, no está convocada de la manera adecuada. En segundo lugar, no se entregó la información correspondiente para disponer de una opinión para mejorar el servicio y por último, la decisión ya se tomó. Lo que se persigue con esta audiencia es darle un carácter de legalidad al aumento que han impuesto".

"La tarifa debe tener un valor adecuado al bolsillo de quien lo paga. Desde hace muchos tiempo estas empresas están prendidas de la teta del Estado, que cuida el interés económico de las empresas", aseguró y arremetió: "Si subsidiamos las 2/3 partes, ¿por qué no volvemos como Estado a prestar el servicio?

Otro que tomó la palabra en contra de la medida fue Marcos Nicolás Vadillo por ONG Protectora, quien manifestó que no se entregó la información técnica que se requiere para este tipo de audiencia.

"Las empresas tendrán un 30% de ganancias, sin riesgo", dijo y agregó: "No tenemos información alguna de las empresas, ni sabemos lo que se auditó. Desde cuántos colectivos tienen aire acondicionado a cuántas unidades funcionan en hora pico. Esto es un choreo".

ONG Protectora, José Ramón fue uno de los oradores que manifestó la nulidad de la audiencia

Por su parte, el ingeniero Eduardo Pulido declaró que hizo su propio estudio, tomando como ejemplo el Grupo 1 que tiene 101 colectivos. Entre las "inconsistencias" del relevamiento detalló que las empresas presupuestan en base a un tipo de combustible que no usan (Euro 5), cubiertas (Michelini) que muy pocas unidades tienen, entre otros ejemplos.

Uno de los oradores más eufóricos fue Raúl Cartero por el Centro de Empleados de Comercio quien enfatizó que está cansado de "empresas beneficiadas y usuarios humillados. Nos están mintiendo. Es una violencia simbólica" y finalizó: "No nos explican cómo no ha ingresado un peso por la publicidad en los micros".

La audiencia continuará el martes.

Cambios en el servicio

Sergio Marinelli detalló que durante el 2017 se probará un nuevo sistema con redes troncales y carriles exclusivos que busca mejorar el servicio de transporte público.

"Vamos a tener un año muy complicado, donde haremos pruebas del nuevo sistema que tendrá redes troncales, con carriles exclusivos pero es un mal año en qué sentido, en que empezarán obras muy importantes en los municipios, las mismas que impedirán que pase el trole, también van a evitar que podamos utilizar el año próximo este sistema nuevo y empezar a probarlo, por lo menos en parte del año, por ejemplo, en el carril Godoy Cruz, en la Arístides Villanueva, muchos sectores del microcentro", puntualizó el secretario de Servicios Públicos.