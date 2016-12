Video: filman a un policía drogándose en el patrullero

Un video que muestra cómo un policía municipal aspira cocaína, con su uniforme puesto y arriba del patrullero, se viralizó en las últimas horas.

El uniformado pertenece a la policía local del partido bonaerense de Ezeiza y prestaría servicio en la localidad de Tristán Suárez. Según trascendió, las autoridades municipales desplazaron este lunes al agente.

En las imágenes, que se filtraron a través de WhatsApp, puede observarse al efectivo, que aparece del lado del conductor y con el móvil detenido, aspirar un polvo blanco.

"No me saqués fotos" le recrimina el efectivo a su compañera, mientras ella le dice: "No te estoy sacando fotos, me estoy estirando la espalda".

Luego, la mujer le pregunta: "Guacho, ¿cómo aguantás? Que asco boludo, ¿no te rompe la nariz?".

"Que asco que sos guacho, parece harina", agrega la uniformada.