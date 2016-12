Así son las propinas alrededor del mundo

Para evitar confusiones, el día de hoy les traemos una lista de cómo son las propinas en los diferenctes países.

Hay mucha controversia relacionada al tema, en especial si se saca el porcentaje con o sin los impuestos incluidos.

Norteamérica

En los países de Norteamérica se acostumbra por lo general entre el 15% a 20% (el 20% es mucho más común en las ciudades grandes). Algunos especialistas de viajes comentan que es la zona del planeta con las propinas más altas.

Canadá: 10%-15%. En ciudades cercanas a Estados Unidos como Toronto es más común dar entre el 15%-20%.

Estados Unidos: 15%-20%. En muchos establecimientos ya está incluida en el ticket, pero se acostumbra dejarles algo porque hay veces que pueden llegar a tener un sueldo base menor al mínimo los camareros.

México: lo común es dar el 10% mientras que el 15% – 20% se ve más frecuentemente en zonas turísticas. Si en la cuenta hay un “cargo por servicio”, no es necesario dar más propina. También es habitual que los dueños del establecimiento te sirvan, en esta situación por lo general no se da.

Centroamérica

En Centroamérica es más común dar entre el 10% al 15%. Hay países que por ley no es necesario dar propina (ganan más del mínimo o ya está incluido el costo del servicio), sin embargo por costumbre es recomendable darla.

Guatemala: 10% -15%

El Salvador: 10% aunque regularmente ya está incluido en el precio final y no estás obligado a dar más.

Honduras: 10%-15%

Costa Rica: 10%.

Nicaragua: no es necesario dar propina en la mayoría de los casos.

Panamá: 10%.

Caribe

En todo el Caribe, en general el costo del servicio ya está incluido en la cuenta, sin embargo en algunos países por “usos y costumbres” se les debe de dar un “extra”.

República Dominicana: un 10%, incluso aunque ya esté incluido en el ticket (recomendable).

Puerto Rico: 15%-20%.

Barbados: comúnmente ya está incluida y queda a criterio de la persona si desea dar más.

Aruba: la propina se da a criterio. Lo ideal es un 10% pero si vas a un Resort todo incluido no es necesario darla.

Jamaica: ya está incluida en la cuenta final, sin embargo se aconseja dar un entre un 5% a 7% extra.

Bermudas: 10%. Si está incluida ya en la cuenta, no es necesario dar más.

Islas Caimán: no es necesario. Comúnmente se da del 10% al 15% en sitios turísticos.

Sudamérica

En cuanto a los países de Sudamérica es variable. Lo más frecuente es entre el 10% – 15%, y también es habitual que ya esté incluida en el ticket.

Colombia: es común que ya esté incluida. Queda a criterio de cada quien el dar una propina extra.

Venezuela: se acostumbra dar entre un 5% a 10% extra aunque ya esté incluida.

Ecuador: entre el 5% al 10% extra al cargo por servicio.

Brasil: generalmente en la cuenta está incluido el 10%, así que no es necesario dar más.

Bolivia: 10% – 15%.

Chile: si no está incluida en la cuenta, se debe de dar el 10%.

Uruguay: 10%.

Argentina: 10%. Es aconsejable dar una propina extra aunque ya esté en el cargo en la cuenta.