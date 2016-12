Confían en que las naftas aumenten menos en 2017

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se mostró confiado en que el incremento de los combustibles en 2017 sea menor que el aplicado durante este año, si es que se cumplen las expectativas que tiene el Gobierno de contener la evolución de los precios de la economía.

En ese marco, reiteró la necesidad de recomponer los precios de los servicios públicos, y advirtió que sin incrementos de tarifas no habrá "calidad del servicio".

"Así como este año aumentaron 31 por ciento las naftas, aun con el atraso, yo confío que el año próximo va a estar por debajo de ese aumento, en función de la expectativa que tenemos de la evolución de los precios", expresó el funcionario.

Aranguren afirmó que el incremento de los combustibles este año fue "por debajo del promedio de la economía", aunque admitió la diferencia con lo que ocurre en el resto del mundo, en el que los precios disminuyeron.

El ministro explicó en el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri el aumento se debió al traslado de la devaluación, ya que se pasó de un "dólar inexistente, porque no se podía comprar a 9,70 pesos, a uno que hoy está en 16".

"Ahora tenemos la oportunidad, porque el precio del petróleo en el mundo cayó, y en la Argentina está bajando ese famoso barril criollo, hasta acercarse al precio internacional, a volver a conectarnos con el mundo. Cuando nos conectemos con el mundo, al mismo tiempo que la tasa de inflación en la Argentina baje, y por lo tanto la devaluación no tenga tanta relevancia, los vaivenes de precios que haya en la Argentina van a ser similares a los del mundo", añadió.

Con respecto a las tarifas de los servicios públicos, Aranguren advirtió que "lo que no se recompuso en un momento, tarde o temprano va a llegar" y aseguró que "si no se recompone la tarifa, no habrá calidad del servicio".