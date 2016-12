Blac Chyna abandonó a Rob Kardashian en medio de un escándalo

La familia más mediática de los Estados Unidos vive momentos de tensión y dramatismo. Y esta vez no se trata de Kim. Blac Chyna dejó a Rob Kardashian tras acusarlo de haberle hackeado su cuenta de Instagram. La modelo se llevó a Dream, la beba de 1 mes que tienen en común, y abandonó la casa.

El drama comienza con un supuesto hackeo que sufre Blac Chyna a su cuenta de Instagram. Rápidamente, la modelo acusó a Rob. El supuesto hacker publicó una serie de mensajes y videos que Blac había mantenido con Tyga, novio de Kylie Jenner, Jaden Smith y con su amiga Treasure, donde se quejaba de Rob, de los gastos innecesarios que estaba haciendo, de su peso y donde revelaba que pensaba dejarlo.

Sin pensarlo dos veces, Blac Chyna agarró sus cosas, a su hija Dream, fruto de su relación con Rob, a su hijo King Cairo, que tuvo con Tyga, y se fue de la casa.

Destrozado, el menor de los Kardashian comenzó a publicar videos en Instagram donde cuenta lo que la pequeña y su ahora ex significan para él. En Snapchat, además, mostró que la modelo de 28 años se llevó hasta los muebles.

“En mi vida estuve así de destrozado. No me importa si alguien piensa que soy débil, pero no juego cuando se trata de la familia y Chyna era mi familia. Nos íbamos a casar. La traté como una reina. Mi hija tiene 1 mes y ella se la llevó de nuestro hogar. Justo antes de Navidad. Amo cada centímetro de Angela (Chyna) No sabía que yo era parte de su plan. Realmente creía que ella estaba enamorada de mi. Estoy tan herido y nunca me sentí así”, dijo el hermano de Kim Kardashian en un video.

“Pensé que éste iba a ser el mejor año de mi vida. He tenido a mi preciosa bebé Dream, no he pasado las Navidades con mi familia durante varios años y ahora no puedo creer que me haya hecho esto. Ella sabe como lastimarme y la amé tanto, más de lo que debería”, explicó en un video publicado en Snapchat.