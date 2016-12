El cirujano de columna del Notti que es requerido por Estados Unidos y México

Alejandro Morales Ciancio (44 años) es un médico mendocino egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí conoció a su esposa Marcela Holgado, quien es médica de Cuidados Paliativos. Juntos se perfeccionaron en Europa, pero Morales jamás imaginó que se convertiría en un cirujano de columna requerido por diferentes países.

Actualmente, trabaja en el hospital pediátrico Humberto Notti y en el Español. Además, una vez al mes viaja a Estados Unidos y México. En Orlando, en la Universidad de Florida, capacita en cirugía de columna a sus futuros colegas que se desempeñarán en América Latina. Inclusive, contó que muchos de ellos vienen a concluir sus prácticas en el Hospital Español. Mientras que en tierras aztecas, trabaja en la Universidad de Nueva León, en Monterrey.

Pero en sus inicios, realizó la formación en escoliosis infantil en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires. Posteriormente, siguió su capacitación en Francia, en Asistencia Pública de Hospitales de París (APHP), desempeñándose en los nosocomios de Saint Vincent de Paul y Beaujon.

De allí, el destino lo llevó a Londres, donde se desempeñó en la Unidad de Columna de Guy’s & St Thomas’ NHS Trust. Estando radicado en Wimbledon, junto con su mujer decidieron retornar a la provincia y es aquí donde eligieron criar a sus dos hijos: Gabriel (8) y Julieta (6).

El médico traumatólogo hizo toda su formación en instituciones públicas, de allí esta pasión por prestar sus servicios en hospitales estatales. Y, a pesar de que tiene ofrecimientos laborales para trabajar en el Hospital de Florida y radicarse en Estados Unidos comentó que de Mendoza no piensa irse: “Estamos súper contentos acá”. Confió que la semana que pasa en el extranjero dictando clases sufre muchos: “Es una semana que paso sin mi familia. Y, cuando mis hijos están de vacaciones, la sufro más. Además, de que se me complica con los pacientes. Es una semana que quedo out aquí”.

Hace tres años trabaja en el Notti, donde junto al médico José Castro y un grupo de profesionales, cada jueves realiza operaciones a niños con problemas de columna. Mientras que los viernes interviene a adultos en el Español. Pero, lo primero que hizo cuando regresó a Mendoza fue dirigirse a la UNCuyo para ver si podía dictar clases de su especialidad: “Nadie es profeta en su tierra. Cuando me presenté, no sabían dónde ubicarme. No supieron donde encuadrar Cirugía de Columna, si en Traumatología o en Neurocirugía”.

Morales Ciancio (a la derecha) en plena intervención.

Sin embargo, cientos de padres con chicos con escoliosis infantil le agradecen en el Notti lo que hace por sus hijos. “Lo más difícil de operar a chicos es cuando un papá y una mamá te dicen antes de que entrés al quirófano: ‘Doctor, le confío a mi hijo’. Esa frase es una presión muy grande. Y más cuando el niño que voy a operar tiene la edad de mi hijo o de mi hija”, comentó.

"El Notti es el único hospital del interior del país donde se realizan estas intervenciones mínimamente invasivas de columna. Hemos entrenado profesionales de Neuquén y Salta que deberían comenzar con estas cirugías en 2017".

Las intervenciones que Morales Ciancio realiza son únicas en el interior del país ya que utiliza una técnica mínimamente invasivas. La primera vez que empleó este procedimiento, en la provincia, fue en junio de 2014 a un adolescente de 15 años, a quien le realizaron una biopsia de un tumor en la columna y se le colocó fijaciones para evitar el riesgo de que la vértebra se fracturara. El jovencito pudo caminar el mismo día que fue intervenido y a los días regresar en colectivo a San Rafael.

El profesional de la salud recordó muchas anécdotas mientras dialogaba con El Sol. Dijo que tiene a todos sus pacientes agendados en su teléfono, que se acuerda de los nombres de todos, inclusive de aquellos niños que operó en Inglaterra. De hecho, narró que la primera intervención que realizó fue a un chico de 14 años en Londres con fractura de columna torácica: “Ahí debuté. Al principio estaba nervioso porque siempre había sido ayudante de mis profesores. Pero justo mi primer día de trabajo llega este niño que se había accidentado y teníamos que intervenirlo de urgencia”.

Otras de las experiencias que rememoró involucra a un personaje importante de la provincia de quien no quiso dar el nombre: “Viene este paciente al consultorio y me muestra un video. Me dice que quiere que le hagan esa operación con técnica mínimamente invasiva que estaban haciendo en el extranjero. Cuando observo el video, me doy cuenta que el cirujano que aparecía era yo”.

En términos generales, el médico detalló la cirugía que realiza: “Tratamos de enderezar y corregir la deformidad que tiene la columna. La mayor parte de las cirugías de escoliosis necesitan una larga incisión en la espalda y correr los músculos para llegar a la columna. En cambio, en varios casos -gracias a la evolución de la técnica-, hacemos pequeños cortes que no tienen pérdida de sangre, que no lastiman los músculos, que no se infectan y que no le producen dolor al paciente. Eso es lo que estamos haciendo en el Notti y es un golazo. El otro día teníamos a un chico de 12 años con una gran infección en la columna y que no se podía levantar de la cama. Le practicamos esta técnica, estuvo dos horas en quirófano, al día siguiente paso a la sala intermedia y de ahí a su casa. Luego nos vino a ver para retirarle los puntos y estaba como un campeón”, comentó orgulloso.

Esto es el producto de la intervención a través de pequeños cortes en la espalda.

El traumatólogo confió que a las mamás y papás les debe llamar la atención cuando a un niño le duele la cintura estando quieto, pero no cuando haya terminado de realizar actividad física; que tenga dolor de espalda y fiebre o que se queje del dolor cuando duerme. También cuando baja de peso y le duela la cintura. “La escoliosis no duele, pero cuando surgen estos síntomas los padres deben consultar a un médico”, dijo Morales Ciancio, quien detalló que esa enfermedad se detecta en las niñas entre los 11 y los 15 años y en los varones a partir de los 13.

Con respecto a la salud pública de Mendoza, el traumatólogo y cirujano expresó que la provincia tiene excelentes profesionales y que el Notti cuenta con médicos muy capacitados. Pero se lamentó por la falta de infraestructura. Para él, los hospitales estatales han quedado chicos: “Tenemos una lista de espera de por lo menos 30 chicos. No sólo operamos a niños sin obra social, sino también a los que tienen seguro médico ya que hacemos intervenciones únicas en el interior del país. Pero a ellos, hay que sumarles los pacientes que vienen de San Juan y San Luis. En el Notti operamos solamente los jueves, pero en el invierno muchas veces no podemos realizar intervenciones porque la prioridad son las enfermedades respiratorias”, concluyó.