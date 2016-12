Depresión navideña: mito o realidad

Las Fiestas se promocionan como una de las épocas más felices del año. Sin embargo, muchas personas experimentan sentimientos de nostalgia, soledad y frustración por la falta de recursos económicos para afrontar los gastos de la celebración ¿Qué hay de cierto en la llamada depresión navideña?

"Las Fiestas son bonitas cuando uno es pequeño. Existe la ilusión del árbol de Navidad, la llegada de Papá Noel y puede reunirse con toda la familia, tiene a sus padres y hermanos... Pero a medida que vamos creciendo y se van perdiendo estos afectos, pierden el sentido. Navidad es la renovación del amor, la esperanza y el reencuentro y no siempre se da así cuando alcanzamos la adultez", explicó a El Sol la médica psiquiatra Sandra Kassis Barcudi, directora del Hospital Escuela Carlos Pereyra.

Durante este período los especialistas observan mayor alteración del estado de animo, son comunes los accesos de tristeza o angustia y las crisis de llanto que ocurren intempestivamente y por lo general el paciente no sabe reconocer o determinar un motivo claro. Al aproximarse las fechas, este cuadro se agrava.

Si bien, ho hay una diferencia notable entre ambas fiestas, "la mayoría de los pacientes suelen destacar a la Nochebuena como el momento de mayor incidencia de síntomas de ansiedad, depresión y tristeza. No se trata de que sean fechas de dolor emocional, sino que las personas con tendencias o cuadros vinculados a los trastornos del estado de ánimo o que transiten un duelo reciente se sentirán más vulnerables a sufrir algún tipo de estrés emocional, normalmente con un agravamiento de los síntomas" destacó Belén Luque (Mat 1815) especialista en psicoterapia integrativa.

El grupo más proclive a sufrir trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, por ende también a la depresión navideña, es el femenino, casi doblando el porcentaje de hombres. Aunque no hay una edad preponderante, estadísticamente en donde más se nota es en adulto joven y en el adulto mayor, en donde el sentimiento de la soledad es más evidente y notorio.

En el mes de noviembre y diciembre suelen aumentar las consultas,"sin embargo este número de pacientes disminuye hacia fin de año, dado que muchas veces priorizan el gasto en las noches de festejo antes que la terapia. Suele ocurrir mucho con las personas que sostienen familia, los jóvenes y en general los grupos económicos menos favorecidos", detalló la psicóloga.

Extrañar a quienes ya no están es causa de depresión



Las consecuencias del marketing

Las causas son casi las mismas de una depresión común, como la imposición de mostrarse feliz cuando realmente no se siente, el sentirse obligado a tolerar el buen humor de los demás, extrañar a quienes ya no están sintiendo su ausencia en momentos que a lo largo de los años tienden a ser similares.

"También puede sobrevenir a personas que se encuentran lejos de sus afectos o de sus hogares, aquellos que no pueden alejarse del mandato socio económico de consumo propio de las fiestas (obsequios, visitas, lujos extra, etc) cuando no cuentan con los recursos para entrar en el círculo del consumismo exagerado", indicó Luque.



Asistencia al suicida

Historicamente, en el mes de diciembre es el periodo donde más casos de intentos de suicidios se registran. "Esa frustración en algunas personas que tienen una predisposición a la autoagresión puede suceder que se de com más frecuencia ante la falta de esperanza", comentó la psiquiatra.

El Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis de Mendoza brinda atención a personas en crisis, con o sin ideación suicida, a través de su línea telefónica gratuita 0800-8000-135. Pablo, uno de los voluntarios advirtió que "al ser el suicidio multicausal" no hay una época donde se reciban más llamados. Aunque después de la crisis económica del 2001 hubo un incremento.

Por lo general, entre las 20 y las 23 es el horario pico. "Cuando dejan la rutina de lado y llegan a su casa confrontan con su situación. Saben que del otro lado hay alguien para escucharlos. La mayoría de los llamados son de crisis cotidianas como problemas en su trabajo o amorosos, soledad y depresión", comentó Pablo.

La asistencia es informal, no clínica, de persona a persona y de escucha empática. Para esto, cada voluntario recibe una capacitación llevada adelante por psicólogos que los contiene y y refuerza estrategias para “acompañar telefónicamente” a quien lo requiera.

La imposición de mostrarse feliz cuando realmente no se siente es una de las causas de la depresión navideña



Estrategias de afrontamiento

Luque, especialista en psicoterapia integrativa, recomendó estrategias a seguir tanto por parte de los pacientes como de sus familiares.

- Para quienes comparten con personas deprimidas, es importante no forzarles o exigirles estar alegres, agradecerles el esfuerzo de antemano y expresarles con empatía que saben que ellos no están bien y que tan sólo con la presencia o el esfuerzo de participar, es mucho para ellos.

- No dar ánimos explícitos. Hay expresiones contraproducentes como “ánimo”, “ya pasará” o “fuerza”que son palabras que afectan mucho a las personas con depresión o ansiedad. Es mejor hablar de cosas genéricas, sin entrar en temas polémicos que confronten al grupo, como política, religión, etc.

- La persona que padece dolor emocional debe recordarse a sí misma que es normal estar más triste en Navidad si ya presentan previamente un cuadro propio de ansiedad o angustia, por lo tanto luego de estas obligaciones familiares y/o sociales, donde se espera que estén alegres, la tensión disminuirá.

- Buscar actividades de ocio personal como salir a pasear, ir al cine, al teatro o actividades donde no haya grupos. El paciente tiende automáticamente a comparar su situación con la de otros, por eso son recomendables las estrategias de esparcimiento en solitario.

- Y si los esfuerzos no logran una mejoría, lo mejor es pedir ayuda. Si creen que necesitan ayuda, lo indicado es no esperar a que pasen las fiestas, sino que la soliciten enseguida. Cuanto más espera el paciente en buscar ayuda clínica, más cuesta tratarlo.