Estudiantes dicen haber sido "engañados" por un terciario

Un grupo de alumnos que cursaban en el Instituto del Petróleo, cansados del cambio permanente de profesores, decidieron investigar y descubrieron que la entidad no estaba avalada por la Dirección General de Escuelas (DGE) para emitir certificados como promocionaba la entidad. Desde la institución educativa señalaron que todo ha sido una "confusión" y que los alumnos podrán terminar la carrera.

Se trata de una institución privada que ofrece diferentes cursos, entre ellos el de “Operaciones Petroleras”, el cual tiene una duración de nueve meses y un costo mensual de 1.100 pesos. Una vez finalizado el mismo, se les entrega a los estudiantes un certificado que según las autoridades podía ser presentado en diferentes empresas para realizar numerosas tareas relacionadas con el sector petrolero.

Estos y otros beneficios eran difundidos por el instituto a través de diferentes medios de comunicación, en los que mencionaban que los certificados otorgados contaban con el aval de la DGE. Fue así como muchos de los alumnos que asisten a la entidad ubicada en calle Rivadavia de Ciudad decidieron confiar en él.

“A mí me ofrecieron el curso como uno de los mejores, que contaba con la autorización de la Dirección General de Escuelas, que tienen convenios con muchas empresas y demás. Pero resulta que muchas de esas cosas no son ciertas, y ahora no sabemos si vamos a obtener nuestro certificado o si vamos a cursar las dos clases que quedan”, contó uno de los alumnos del curso anteriormente mencionado.

Las dudas de este estudiante como la de sus compañeros surgió luego de que en nueve meses de cursado tuvieran cuatro profesores diferentes en las mismas materias y la queja constante de los docentes por la falta de cumplimiento del sueldo.

“Cada vez que un profesor dejaba la materia nos decía que era porque no le pagaban el sueldo o que los pagos realizados con cheques no tenían fondos, que se habían cansado y dejaban de darnos clases. Así fue que se le ocurrió a un compañero averiguar con un abogado si lo que nos vendían era cierto”, explicó otro alumno del Instituto del Petróleo.

Y continuó: “Cuando empezamos a tener resultados de la búsqueda nos dimos cuenta que los profes no mentían, que era verdad que emitían cheques sin fondos y que no estaban autorizados por la DGE como nos lo habían dicho”.

Ante el pedido de informe a la DGE, la directora de Educación Privada, Beatríz Della Savia, les respondió por escrito que dicha institución “no es una institución autorizada para funcionar por la DGE como Instituto de Nivel Superior, ni como Instituto de Capacitación Laboral, ni como Instituto privado de ninguna naturaleza“.

Por lo que la funcionaria les recomendó realizar la denuncia pertinente en Defensa del Consumidor y Fiscalía Penal.

La DGE señaló a El Sol que en setiembre de 2015 ingresó el pedido formal por parte del instituto para el funcionamiento de una carrera, pero finalmente la solicitud se archivó por la falta de presentación de los papeles requeridos por la Dirección de Educación Privada.

Por estas y otras situaciones, los alumnos decidieron manifestarse en la puerta del instituto.

Alumnos manifestándose en la puerta del Instituto del Petróleo

La respuesta del Instituto del Petróleo

El reciente director de la institución, Sebastián Macera, explicó a este diario que “todo ha sido una gran confusión”, que los alumnos podrán finalizar como corresponden los cursos ofrecidos, que recibirán la certificación prometida y que los docentes han recibido en tiempo y forma su sueldo.

“Todo comenzó con unos docentes que generaron un gran revuelo y diferentes inconvenientes en la institución, y por los que casi 400 alumnos se dieron de baja de los cursos. Por estos y otros motivos decidimos apartarlos de su cargo”, indicó Macera.

En cuanto a la legalidad de los certificados otorgados, el directivo explicó que “están enmarcados por la ley no formal, algo con lo que funcionamos así desde hacen muchos años”.

Respecto a la información brindada por la DGE, Macera sostuvo que entre el lunes o martes va a dirigirse a la Dirección de Educación Privada con los abogados de la institución, ya que “ha habido una confusión de su parte”.