El descargo de Mirtha Legrand tras el escándalo entre Silvestre y Scioli

En el arranque de su programa, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para hacer su descargo luego del escándalo que generaron las declaraciones que Silvestre en el programa, en las que aseguró que Verónica Vieyra, su ex mujer, había tenido una relación con Daniel Scioli desde que ella tenía 13 años.

“Yo les debo una explicación no puedo creer el escándalo que se ha armado con la presencia de Silvestre en este programa y sus declaraciones. Quiero decirles que todo esto ya lo había dicho en el mes de junio, en el programa de Carlos Monti. Yo sabía la situación que había tenido con su ex mujer y el gobernador de una provincia, quiero que sepan que yo jamás lo mencioné ni di el nombre. Lo que no sabía es que había tenido amores con alguien de 13 años. Eso, mi equipo y yo lo ignorábamos. Me quedé sorprendida, anodadada”, comentó La Chiqui.

“No tengo nada en contra de Silvestre, pero ¿por qué hizo ahora todas estas declaraciones? Con respecto al doctor Dalbón, quien dijo que me quiere hacer juicio, ¿por qué me van a hacer un juicio? Los conductores no somos responsables de lo que digan nuestros invitados“, continuó.

Finalmente, les respondió a aquellos que sostuvieron que todo había tenido un trasfondo político. “¿Ustedes creen que alguien me puede manejar, que puedo hacer política con esto? No me maneja nadie, señores. Pongo mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y mi mente al servicio de este programa. Esto no lo preparé, no lo escribí, lo pensé en mi casa y dije lo que sienten mi cerebro y mi corazón”, finalizó.