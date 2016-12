Ganancias: Cobos desmintió una cercanía con Massa

En medio de las negociaciones que se dan en el Senado por la reforma del Impuesto a las Ganancias, algunos dirigentes del radicalismo provincial manifestaron su malestar con el senador Julio Cobos, ya que lo acusan de “jugar” con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien impulsó el proyecto que tuvo media sanción en Diputados.

El ex vicepresidente desmintió esa versión y deslizó que esas acusaciones pueden formar parte de una operación.

“La verdad es que no tengo la menor idea de lo que están diciendo, no me reuní con nadie. Son especulaciones o rumores que tiran”, señaló el ex vicepresidente en su defensa.

Asimismo desde su entorno desmintieron que el senador haya ido a la AFIP a pedir explicaciones sobre el costo fiscal de la iniciativa opositora como había trascendido. Sin embargo admitieron que Cobos sí mantuvo reuniones con funcionarios de Hacienda y de jefatura de Gabinete.

Además Cobos explicó que están a la espera de la ronda de consultas y que la idea es llegar a un acuerdo. “Estamos buscando un acuerdo, no puede ser ni el proyecto del Ejecutivo ni el de la oposición”, remarcó el senador.

En torno al proyecto el legislador nacional señaló que el proyecto debe realizarse sobre la base de la “simpleza”, contemplando el mínimo no imponible y las escalas, remarcó.

De todas maneras el lunes habrá una reunión clave con los miembros de la CGT, ya que un acuerdo con la conducción gremial podría permitir llegar a un consenso. Luego vendrá una reunión con todas las fuerzas políticas.