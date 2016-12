Fede Bal: “Con Laurita tengo una química que no puedo más”

El ex participante y ex campeón de Bailando por un sueño Fede Bal habló sobre el programa y contó sus sensaciones luego de haber sido eliminados del certamen él y Laurita Fernández por la pareja de El Polaco y Barby Silenzi. Además de referirse a sus eventuales deseos de participar en el Bailando del año que viene.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Fede afirmó al respecto que “hay que descansar y darle un descanso a la gente”, aunque aclaró: “Veremos qué pasa, yo amo bailar y amo trabajar ahí”. Y avisó: “No me imagino bailando con otra mujer que no sea Laura”.

Y continuó: “Se hizo un grupo muy lindo, con Mati [Napp] a la cabeza, a quien tampoco cambiaría”. “Con esta chica tengo una química que no puedo más, me encanta bailar con ella, me vuelvo loco, nos entendemos y tenemos una conexión re linda, que la gente también veía y le gustaba”, manifestó.

Por otro lado, se refirió a los recientes dichos de Flor de la V, quien aseguró que el resultado que dio como ganador al Polaco estuvo arreglado, y dijo: “Es una palabra autorizada, porque si ella no sabe del show, ¿entonces quién? Pero no creo que esté arreglado el resultado”.

“Creo en Ideas del Sur, en el voto telefónico y en todo lo que me hacen creer, porque veo cómo trabajan y no tengo por qué dudar de esta productora y, como perdí, decir que estaba arreglado”, manifestó.

En último lugar, Fede mencionó el debate que trajo la difusión de sus conversaciones de WhatsApp con Barbie Vélez, y aseguró que “los chats esos son en fechas donde ni siquiera tenía el teléfono de Laura. Hay una línea en que le confirmo que estuve con una chica antes de estar de novio con ella, pero no es Laura”, indicó.

“Es una chica con quien tuve una relación antes de mi noviazgo con Bárbara”, insistió, y para finalizar señaló que “en esas fechas yo ni siquiera había empezado el Bailando con Laura, así que están mezclando todo y está bueno sacar a Laura del medio, que no tiene por qué comerse este garrón”.