Carrió advierte: "Macri no puede cometer más errores"

La diputada Elisa Carrió aseguró que el balance del primer año de gobierno de Cambiemos es "bueno" y reconoció que "pensaba que iba a ser mucho más conflictivo".

La líder de la Coalición Cívica también señaló que "hay que tener paciencia para salir de la emboscada kirchnerista" y criticó la "extorsión" de Massa en la negociación por Ganancias.

Entre las frases destacadas en la entrevista que brindó a un medio nacional, la legisladora dijo que “"Macri tiene una gran oportunidad histórica, aunque ya con la necesidad de no cometer más errores".

Frases destacadas:

En algunas cosas se ha avanzado bien y en otras no, pero se ha rectificado. Es la primera vez desde que yo me acuerdo en la Argentina que los gobernantes no son tozudos. No se encaprichan".

"El más parecido a Kirchner es Massa. Yo no comparto la estrategia de aceptar la extorsión. Ese carácter extorsivo que tenía Kirchner lo tiene Massa".

"Puedo ser candidata o no serlo. Preferiría no serlo. Yo quiero servir a la República. Si es imprescindible van a contar conmigo y si no tendré derecho al descanso".