Félix: "Gobernar no es sólo ordenar cuentas y administrar"

"En el Partido Justicialista comienza otra etapa". Lo dice convencido Omar Félix, el hombre encargado de comandar la reorganización del PJ mendocino. Lo hace como un fuerte mensaje interno de unidad pero también como una señal para Alfredo Cornejo, a quien responsabiliza en parte de las sucesivas derrotas electorales del peronismo local en 2016.

- "Dejar sin financiamiento durante dos años hizo que el gobierno (de Francisco Pérez) entrara en una situación muy difícil. No podemos echarle la culpa a nadie, por más que nosotros sabemos quiénes generaron esta situación".

- ¿Está hablando de Cornejo?

- "Por supuesto".

Su rostro refleja el cansancio de un año complicado. Porque si bien recién este sábado asumió la conducción del PJ provincial, el sanrafaelino ejerció el cargo durante prácticamente todo el 2016.

"Es un momento difícil para el peronismo. Venimos de sufrir varias derrotas en 2016, y el 2017 ha sido un año de reordenamiento interno, de autocríticas, de análisis, de mirar mucho hacia adentro, de reconocer en qué nos equivocamos", señaló.

AUTOCRÍTICA

"Se pierden elecciones cuando un gobierno o un equipo político se aleja de la gente y de los problemas de la sociedad y no prioriza fundamentalmente los temas que a la sociedad le preocupan. Pero no es un problema del último gobierno, hace mucho tiempo que la política en Mendoza no da respuestas".

EL FINAL DE LA GESTIÓN DE PÉREZ

"La situación eclosiona, explota en el momento en que se deja al gobierno anterior dos años seguidos sin posibilidad de endeudamiento. Lógicamente se generaron problemas serios de financiamiento y, tomando una frase que dijo hace algunos días el ministro de Hacienda (Martín Kerchner), ese fue el primer golpe fiscal a la provincia pero ha sincerado una realidad".

ENDEUDAMIENTO

"Este sinceramiento puede ser para bien si somos capaces de tomar las decisiones correctas. El justicialismo ha dado toda la posibilidad a partir de autorizar un financiamiento inédito en la provincia, que no la ha tenido ningún gobierno. ¿Pero qué se está haciendo hoy? Gobernar no es sólo ordenar cuentas y administrar. Gobernar es transformar y mejorar. Y sobre todo cuando esa realidad está vinculada al futuro... Acá lo que se hizo fue una transferencia fundamental de déficit a gestiones futuras".

LA POSTURA DEL PJ CON CORNEJO (HASTA AHORA)

"El justicialismo fue acompañando, prácticamente, todas las medidas del gobernador Cornejo. Respetar la voluntad popular tiene que ver con esto: darle el tiempo de iniciar y de llevar adelante las promesas de campaña porque consideramos y respetamos la voluntad del pueblo que eligió a Alfredo Cornejo gobernador. Y había que darle esa oportunidad de gobernar. No siempre ha ocurrido esto".

LA POSTURA DEL PJ CON CORNEJO (DESDE AHORA)

"A partir de esto ahora transcurrido un año y con un 25% de la gestión de gobierno ya realizada, creo que en el PJ empieza una nueva etapa, de análisis respecto a qué le espera a la provincia con las medidas tomadas durante el año y con las posibilidades de que esta gestión pueda cambiar la vida de los mendocinos. Y estamos viendo la realidad muy mal".

"No se trata de ser más duros. Nuestra posición no va a ser en función de un año electoral, va a ser en función del interés de los mendocinos y vemos que vamos por un camino errático. Nuestra actitud va a ser empezar a marcar que los mendocinos no la están pasando bien y que el futuro que se avizora no es bueno. Es necesario un cambio de rumbo en muchas cosas y que el gobierno provincial empiece a tener políticas anticíclicas respecto de algunas medidas que desde la Nación nos están afectando".

CONTEXTO NACIONAL

"Hoy tenemos suficientes elementos de análisis de la realidad y la verdad que uno ve un cuadro tétrico, una tormenta perfecta si lo analizamos un contexto nacional. Este gobierno, al poco tiempo de asumir, parte de un diagnóstico falso de creer que la inflación proviene de la demanda, del consumo. Entonces ataca el poder adquisitivo aumentando el dólar y con arreglos salariales por debajo de la inflación. Esto retrajo el mercado interno y afecta a la industria nacional. Porque comenzó a aparecer lo que ocurría en épocas muy duras de Argentina, cuando los supermercados estaban inundados de productos extranjeros. Hoy vemos en las góndolas tomates italianos, duraznos griegos, pimientos europeos. Estas cosas, teniendo Mendoza una industria conservera en crisis, nos hace preguntarnos cuál es el futuro. No vemos una actitud del gobierno provincial que defienda a la economía regional".

CRÍTICAS

"El tema es concretamente dónde se están tomando las medidas estructurales que permitan que Mendoza tenga un desarrollo. Cuando se desarticulan ministerios como Producción o Desarrollo Social uno se pregunta realmente hacia dónde va la provincia. No podemos tener una gestión que piense solo, por más que sea necesario, en achicar el Estado sin hacer crecer la provincia".

INSEGURIDAD

"El 1 de mayo, el eje del discurso del Gobernador en la Asamblea Legislativa fue la seguridad y la justicia. Hemos ayudado en todo, en apoyar la emergencia en seguridad que autoriza a invertir fondos para invertir y la verdad no vemos resultados positivos. Todo lo contrario... y nos preocupa".

CONSENSO

"El Gobierno necesita una visión integrada. No de instalación de políticas al modo de patrón de estancia, sino de generación de consensos sociales mucho más profundos y que no tengan que ver con medidas que se toman en función de lo que la gente quiere escuchar y que está medido en una encuesta".

EL FUTURO DEL PJ MENDOCINO

"El justicialismo es un movimiento que tiene una amplitud y una diversidad que no tienen otras fuerzas políticas y que está en permanente debate. Tenemos un método de conducción que es la persuación: uno no puede decir que vamos a tener dentro del corralito del PJ a todos los integrantes. Sí estoy seguro que los actores más importantes del justicialismo van a tener una posición unificada, no habrá fisuras".

RENOVACIÓN

"Va a ir surgiendo, sobretodo a partir de un proceso o de un modelo político que es el sistema electoral de Primarias Abiertas que permite una mayor participación y la posiblidad de una renovación necesaria, que va a llevar un tiempo de debate".

"Queremos renovación, pero debe darse en un trasvasamiento generacional a cuadros políticos formados. La verdad es que se habla de renovación y se cree que va a venir alguien que nunca ha estado en política. Y estas situaciones generalmente han llevado a fracasos estrepitosos".

CREDIBILIDAD

"Hay una etapa que después de la autocrítica hoy es fundamental: volver a generar credibilidad y confianza en la sociedad. Para que el PJ pueda reposicionarse, necesita tres ingredientes: un análisis y un diagnóstico correctos de la realidad; tener propuestas que puedan sacarnos de la coyuntura; y contar con hombres creíbles y confiables en la valoración de la sociedad para llevar adelante esas propuestas".

LA SITUACIÓN DEL PJ NACIONAL

"Es un escenario diferente. Perón hablaba de las etapas de organización para reemplazar las etapas de conducción gregaria. Hoy el justicialismo debe apostar, ante la falta de liderazgos, a tener una gran organización de cuadros que en el diálogo y en el ejercicio de la democracia pueda reemplazar estas formas de liderazgos fuertes que por otro lado son típicas de la Argentina".

"Es un tema que se va a resolver luego de las Primarias Abiertas. Primero es necesario tener un justicialismo sólido en cada una de las provincias para, en una siguiente etapa, conseguir una conducción sólida a nivel nacional".