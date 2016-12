El conmovedor mensaje de Bautista Lena a Santiago Vázquez

El viernes se conoció la terrible noticia de la muerte de Santiago, el hermano menor de Nicolás Vázquez, mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana con sus amigos. Bautista Lena, su mejor amigo, lo despidió con una emotiva carta.

El hijo de Reina Reech era, además, compañero de elenco de Santiago en la obra El Canasto, que el 5 de enero iba a comenzar su gira por la costa argentina.

La carta de Bautista a Santiago.

“Mi siamés… así nos decíamos, llegamos a ser tan amigos, tan hermanos que nos empezamos a llamar siameses. Por qué? Porque tuve la suerte de en este último año no despegarme de vos más de un día! A todos lados juntos hermano y así será! Porque se que me vas a acompañar toda la vida! Un ser humilde, generoso, bueno, caballero, sabio, emprendedor, luchador y sobre todo SOÑADOR! Nos quedaron tantos sueños que cumplir amigo! Cada paso que siga dando lo voy a hacer con un empujoncito tuyo y lo sé! Y voy a recordarte SIEMPRE con ALEGRÍA y una SONRISA porque sé que vos querrías eso! Mis únicos pensamientos y recuerdos son felices, se me pinta una sonrisa y cae una lágrima cada vez que te pienso! Que más que decirte que GRACIAS! Tu palabra por excelencia! GRACIAS por este último año con tantas risas y tanto amor! Siempre conmigo siamés! Te amo“.