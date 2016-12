Conocé el Método Grez, el régimen alimenticio que enfurece a los nutricionistas

Llegó a pesar 120 kilos, tenía pre diabetes y todos sus indicadores de salud estaban fuera de rango. Fue a nutricionistas, endocrinólogos, probó toda clase de dietas, medicamentos y productos naturales, pero nada le ayudaba. Y cuando estaba a un paso de someterse a una cirugía bariátrica, comenzó a investigar, vio documentales, leyó estudios, seleccionó información y terminó diseñando el denominado Método Grez, un régimen alimenticio que ha generado mucha molestia entre los nutricionistas.

Se trata de Pedro Grez, un ingeniero de 53 años, que en noviembre saltó a la fama con su libro Los mitos me tienen gordo y enfermo, donde plantea una revolucionaria forma de perder peso que, según ha asegurado, no es una dieta.

"Es un estilo de vida que permite mejorar la salud a largo plazo", ha afirmado sobre su método, que básicamente plantea que todos los problemas de salud de las personas se deben al exceso de grasa corporal que se genera por un alto consumo de carbohidratos.

Según Grez, las proteínas y las grasas son los alimentos esenciales para tener una buena salud, no así los carbohidratos que tras ser consumidos se transforman en glucosa. El problema sería que el cuerpo tiene una capacidad limitada para almacenar esa glucosa, por lo que el exceso de esta el organismo la guarda en forma de grasa con la ayuda de la insulina.

Así, la clave para perder peso estaría en mantener bajos los niveles de insulina durante el día, para que de esa manera el cuerpo "piense" que está en ayunas y queme la grasa que tiene almacenada. Esto se logra, según Grez, postergando –no eliminando– el consumo de carbohidratos.

"En la mañana hay que comer grasas que no activen la insulina y así el cuerpo crea que está en ayunas. Si al almuerzo comes proteínas y ensaladas, tu cuerpo sigue quemando grasa porque sigue pensando que está en ayunas. Y como en la noche la insulina estará baja, puedes comer carbohidratos porque eso no se almacenará como grasa corporal. Y eso en el tiempo va a hacer que te mantengas", explicó recientemente en un programa de televisión.

Una dieta mediterránea modificada

Grez ha señalado que su régimen alimenticio está concebido para ayudar a todas las personas que tienen problemas de talla y cuyos indicadores de salud no están en niveles saludables. "Eso es el 70% de la población", asegura.

Asimismo, aclara que su método no prohíbe ningún tipo de alimentos, sino que manipula el orden en que son consumidos. "Es una dieta mediterránea modificada", dice. De esta manera, el menú tipo del Método Grez sería algo así: - Desayuno: puede incluir productos como mantequilla, tocino, huevos, palta, aceite de oliva, café y crema. La idea es que se consuman alimentos que no se transformen en glucosa, que no suban el azúcar en sangre y no activen la insulina. Además, deben ser grasas nutricionalmente densas, para que generen saciedad y así evitar llegar con hambre a la hora de almuerzo. - Almuerzo: las grasas se dejan de lado, y se privilegia la ingesta de proteínas (carnes de todos los tipos, pescados y mariscos) y verduras (excepto tubérculos). De postre puede ser un chocolate con 85% de cacao. Según Grez, con eso es suficiente para no sentir hambre el resto del día. - Cena: si la persona está en su talla y con sus indicadores de salud en rangos normales, puede incorporar el consumo de carbohidratos como arroz, pastas, cereales, fruta, pan, etc. Lo ideal es que sean porciones pequeñas para evitar que suban los niveles de insulina. Sin embargo, si la persona tiene exceso de grasa corporal y los indicadores de salud en niveles malos, es preferible que deje los carbohidratos de la noche solo para una vez a la semana, y el resto de los días cene proteínas y ensaladas. Incluso -plantea Grez- si el objetivo es bajar aún más los niveles de grasa corporal, el consumo de carbohidratos se puede dejar para una vez cada 15 días o una vez al mes. ¿Qué pasa con las colaciones? ¿No se siente hambre? Según su creador, la ingesta de grasas nutricionalmente densas por la mañana que propone el Método Grez, hace que la persona se sienta saciada por el resto del día. Por esta razón, no es necesario ingerir alimentos a deshora e incluso el régimen de alimentación diario podría limitarse a solo dos comidas (desayuno y almuerzo). Polémica con nutricionistas El libro "Los mitos me tienen gordo y enfermo" se ha convertido en éxito en ventas y todos hablan de él. Pedro Grez ha dado un sinnúmero de entrevistas a los medios, explicando en qué consiste el método que le permitió -según ha dicho- tener los indicadores de salud de una persona de 39 años. Sin embargo, a los nutricionistas no les ha causado tanta gracia, y así lo manifestaron en una carta que hicieron pública a mediados de noviembre y que estaba dirigida a un matinal de la televisión chilena, en el que Grez estuvo como invitado. "Por medio de la presente carta evidenciamos nuevamente la preocupación del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile en relación al trato que se otorga a las recomendaciones oficiales de alimentación y nutrición a los espectadores, con invitados que abusan de la confianza y credulidad de la población en estas materias", escribió Samuel Durán, presidente de la entidad. La misiva agrega que en su discurso, Pedro Grez hace un llamado "a reducir el consumo de frutas y estimulando el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, situación que no se condice con la realidad nacional". Asimismo, el organismo acusa al creador del Método Grez de buscar un beneficio personal, poniendo en riesgo a personas vulnerables que creen y confían en su información. "Recordamos a ustedes que la experiencia de un individuo, no es sinónimo de una indicación de salud generalizada", concluye la carta. "Esto no lo inventé yo. Es una recopilación de todo lo que está pasando en el mundo", se ha defendido Grez, señalando que en varios países del mundo -Suecia entre ellos- se han hecho llamados a disminuir el consumo de carbohidratos y aumentar el de grasas. Además, asegura que los especialistas no han entendido completamente lo que él plantea y han asumido que el Método Grez es similar a la dieta cetogénica, que favorece el consumo de grasas y proteínas, eliminando por completo los carbohidratos. "Debe generar ronchas que alguien que no tiene el título, tenga resultados", sentenció.



Fuente: Emol.com