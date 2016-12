Lejos de la TV, la bomba que está a punto de explotar en AFA

Mientras los dirigentes del fútbol argentino y el titular de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, estaban concentrados en la negociación por los derechos de la televisivos tras la confirmación del fin del Fútbol para Todos (FPT), la jueza federal María Servini de Cubría envió un oficio a la sede de la calle Viamonte en el que ordena que antes del 30 de diciembre se convoque a una Asamblea ordinaria para definir la fecha de las elecciones en la asociación. Esto aceleraría los tiempos ya que, en principio, la Comisión tenía fecha de labores hasta junio de 2017. Sin embargo, puede apelar.

La brecha entre clubes grandes y chicos es cada vez más grande, con el foco en la forma de explotación de los derechos televisivos. Por tal motivo, la mayoría de los chicos y los del ascenso se han pronunciado en contra de la Superliga, apoyándose en que "Los derechos de TV deben quedar en la AFA. Así lo requiere la FIFA".

Por eso es que minutos después de que se difundiera la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría, el representante de los clubes de Ascenso y titular de Barracas Central, Claudio "Chiqui" Tapia, celebró el oficio y agradeció por las redes sociales al "compañero César Sosa, de Argentinos de Quilmes, integrante de #AscensoUnido por solicitar a la justicia que se lleven a cabo las elecciones".

Mientras no haya un acuerdo para modificar el estatuto de la asociación, los clubes del ascenso mantendrán la mayoría a la hora de definir el nuevo presidente de AFA. "No hay dudas que el fútbol argentino debe celebrar este momento de Democratizar la AFA", festejó el dirigente y yerno del presidente de Independiente, Hugo Moyano.

Sin embargo, la Comisión Normalizadora puede apelar la resolución de Servini de Cubría bajo el reiterado argumento de que la intromisión del Estado argentino en la asociación violaría el estatuto de la FIFA, organismo que designó al comité normalizador encabezado por Pérez.

Lo cierto es que ambas partes juegan al filo con las pretenciones de FIFA y, algunos se atreven a advertir una probable desafiliación. En tal sentido, el vice de Chicago, Daniel Ferreiro, aseguró: "Me parece que (los clubes grandes) están tirando mucho de la cuerda y que esto va a llevar a una desafiliación por parte de la FIFA".

Consideró el vice de Chicago y expresidente de la B Nacional que "se debe cumplir el fallo. Ahora, una vez que la doctora (Servini de Cubría), después de tener seis veedores en dos años, y de haber controlado lo que debía, considera que la AFA tiene que estar institucionalizada (y convocar a elecciones)".



"Me parece que después del fallecimiento de Grondona los equipos grandes vieron la oportunidad de conducir la AFA y hacer un fútbol más inequitativo. Como no pueden ganar una elección porque no logran consenso para hacerlo, quieren instaurar una AFA como en los años 30. Tiene que haber un presidente", agregó.

En fin, los próximos días y, así, hasta junio, habrá definiciones importantes. Mientras los ojos están posados en la televisación, la puja entre ambos sectores juega al filo con el estatuto de FIFA y la bomba está a punto de explotar.