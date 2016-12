El vice de Chicago advirtió que AFA va camino a la "desafiliación"

El vicepresidente de Nueva Chicago y referente de la Primera B Nacional, Daniel Ferreiro, advirtió hoy que la AFA "va camino a la desafiliación" por parte de la FIFA y apuntó contra los clubes grandes de Primera División.

"Me parece que (los clubes grandes) están tirando mucho de la cuerda y que esto va a llevar a una desafiliación por parte de la FIFA", disparó Ferreiro.

Consideró el vice de Chicago y expresidente de la B Nacional que "se debe cumplir el fallo. Ahora, una vez que la doctora (Servini de Cubría), después de tener seis veedores en dos años, y de haber controlado lo que debía, considera que la AFA tiene que estar institucionalizada (y convocar a elecciones)".



"Me parece que después del fallecimiento de Grondona los equipos grandes vieron la oportunidad de conducir la AFA y hacer un fútbol más inequitativo. Como no pueden ganar una elección porque no logran consenso para hacerlo, quieren instaurar una AFA como en los años 30. Tiene que haber un presidente", agregó en una entrevista con el canal TN.

Servini de Cubría ordenó a la AFA convocar a una asamblea ordinaria y extraordinaria antes del 30 de diciembre para fijar la fecha de las elecciones en las que se elegirá al nuevo presidente.