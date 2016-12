"El Alberto" quiere recibir en San Luis a 100 refugiados sirios

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que la provincia está en condiciones de recibir un contingente de refugiados sirios en un plazo no mayor a los cien días.

En un encuentro con organizaciones de la provincia, brindó detalles de su participación en una cumbre realizada hace una semana en el Vaticano y anunció la creación de un Comité de Refugiados que coordinará Liliana Scheines.

"Vamos a traer un contingente, un pequeño grupo que nos elija, vamos a presentarle a la provincia en un video, tenemos que tener el cara a cara con el refugiado", aclaró.



En ese sentido, aseguró: "Tendremos la colaboración del presidente de la Comisión de Cascos Blancos, Alejandro Daneri, que está aquí presente y le transmitiremos a Susana Malcorra, quien es la ministra de Relaciones Internacionales y Culto que queremos conocerlos más para ayudar de la mejor manera".

Rodríguez Saá resaltó la diferencia entre el inmigrante que prevé la Constitución nacional, que llega al país porque lo elige, y la del refugiado que, dijo, "es mucho más compleja".

El refugiado, acotó, "no tiene elección, va huyendo de la guerra, dejando lo que le queda, con su familia si es que no perdió parte de la misma huyendo, buscando un lugar, no quiere volver a su Patria, no eligió nada, solo quiere sobrevivir".

"La situación es absolutamente desesperante y distinta, cambia todo el tiempo. Las niñas en su mayoría están todas embarazadas víctimas de violación", agregó.

Respecto de la situación de San Luis ante su intención, dijo: "Vamos a comprometernos a lo que podamos dar, no nos vamos a endeudar, tampoco estamos prometiendo que van a venir los refugiados y les vamos a dar una vivienda y desadjudicar a otro, eso no va a suceder".