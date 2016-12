La tristeza de Pedro Alfonso y María del Cerro por Santi Vázquez

Este viernes, la segunda semifinal de Bailando 2016 tuvo un arranque diferente. Marcelo Tinelli se refirió a la muerte de Santiago Vázquez con emotivas palabras y recibió en el piso a Pedro Alfonso y a María del Cerro, amigos íntimos de la familia Vázquez.

“Es un día difícil para hacer esta semifinal, hemos tenido la pérdida, yo no lo conocía pero hoy falleció el hermano de Nico, a quien quiero mucho. Sé de la amistad de Pedro y de María y su marido. Son dos personas muy cercanas a Nico y a su hermano. Es un momento muy difícil. Lo quiero decir porque sé que lo están sufriendo y están tristes. Le mandamos nuestro amor a Nico y a su familia, ha sido algo tremendo, sobre todo para un chico de 26 años. La noticia nos conmovió a todos, queremos hacer felices el programa, pero no podemos no decirlo”, expresó Tinelli al comienzo del programa.

Luego, el conductor le dio la palabra a Pedro, quien se mostró muy conmovido: “Lo hablamos mucho con Mery hoy a la tarde para ver cómo hacer, yo con Santi compartí todo el año en Esperanza mía, estaba siempre con una sonrisa, como Nico, y tenía buena energía. Fue durísimo. Es difícil. Si Santi nos podría decir algo es que la rompamos, que nos divirtamos y que disfruten. Fue un shock, algo que no esperábamos. Lo quería mucho a Santi, compartimos muchas cosas como ir a la cancha y grabaciones de Esperanza mía”.



“Quiero que más allá de todo esto, uno a lo largo de todos los años de Showmatch han pasado cosas hermosas y muy tristes de personas muy cercanas a nosotros, desde muchos nacimientos a muchas muertes, porque así es la vida, y más allá de todo lo tremendo tratemos de llegar esto como un gran show. Ustedes han llegado a un momento muy esperado en el año, a mi no me gusta la frase de que el show tiene que continuar, pero a veces es así”, agregó Marcelo.

Más tarde, María del Cerro no pudo contener las lágrimas y dijo: “Fue terrible. Estábamos ensayando con Nico y me llamó Meme (su marido) para avisarme. Todavía no caigo. No podía conectar. A Santi lo queríamos muchísimo. Todavía no caigo”.

“Le escribí a Fede (Hoppe) y le dije que no sabía cómo hacer y pensé terminar acá y no seguir. Pensaba que por respeto no tenía que seguir y por el otro estamos muy comprometidos con el sueño y queremos llegar hasta el final”, contó.

“Santi era lo más, era un ser de luz increíble. Tenía una energía tremenda. No me entra en la cabeza. Nunca me pasó tener que enfrentar una cosa tan fuerte. Estamos muy comprometidos y queremos dar todo. Es algo que no puedo entender”, agregó.

“Estamos fuertes para seguir luchando por el sueño. Todo lo que pasó este año es un regalo que no me lo voy a olvidar nunca”, cerró la modelo que tuvo palabras muy tiernas para el sueño y para el gran momento que vivió en la temporada al bailar con su hermano.