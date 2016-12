La Noche de las Librerías invade la Ciudad

La Noche de las Librerías, que se realiza este viernes de 19 a 24, sorprendió a los mendocinos. Más de 15 librerías citadinas participan de esta actividad que tendrá números artísticos, livings en las veredas, pijamadas de cuentos, bibliotecas ambulantes, lecturas con degustaciones y mesones con ofertas, entre otras creativas propuestas.

La Noche de las Librerías contó en su lanzamiento con la presencia de dos exitosos artistas gráficos: el mendocino Chanti y el humorista Rep, reconocido a nivel internacional.

Participan las librerías Centro Internacional del Libro, SBS, Iván Miszei, Cosset, Casa Lara, San Pablo, Rayuela, Edelij, Técnica, Chaplin, Maicel, Ágape, Florencia, Artemanía, Providencia, Le Club y AM Libros.

La posibilidad de conseguir saldos –de hasta 150 pesos– también es un interesante atractivo.

Silvina Escudero, una mendocina que se dio una vuelta por los stand de calle Garibaldi, dijo: "Me encanta que se promueva e incite a la gente a leer, que generen la cultura y acercarnos a los escritores locales".

Paula y Mariana, dos adolescentes que pasaban por el lugar, añadieron: "Nosotras no solemos entrar a librerías pero verlas expuestas es curioso y te dan ganas de leer todos los libros".

Mientras que Marcelo Cortez contó: "Iba pasando y me compré tres libros, sinceramente si no lo veía no los compraba. El precio y exhibición me parecen increíbles".

Fabián Sevilla, uno de los escritores mendocinos que firmó libros, afirmó: "Es hermoso que se ponga en marcha eventos que promuevan la cultura. La gente si no ve lo que va a consumir no lo compra, con esta iniciativa se están vendiendo bastantes libros desde que empezamos".