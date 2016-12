“Huevo”: la banda de rock argentino que se abre paso a pura garra

Con su apellido no se lo puede dejar de relacionar con su papá Juan Carlos. Sin embargo, y lejos de aferrarse a las letras que lo componen, Julián Baglietto decidió hacer carrera propia y empezar como suele decirse, desde abajo. Líder de ‘Huevo‘ (grupo integrado además por Sebastián Lans, Julián López Pisani y Tomás Sainz que cuenta con su primer disco: Las mil y un diabluras), el joven músico habló en una entrevista con Exitoina sobre el crecimiento que tuvieron, sus influencias musicales y lo importante de trabajar en conjunto. La banda está confirmada en el line up del festival Lollapalooza, que tendrá lugar el 31 de marzo y 1 de abril próximos en el Hipódromo de San Isidro.

-¿Cómo surge Huevo y por qué ese nombre?

-Huevo empieza aproximadamente hace cuatro años. Surgió porque había que ponerle un nombre al grupo. Nos gustaba el hecho de que sea algo corto, fácil de recordar. Hay nombres de bandas que tienen tres o cuatro palabras y al otro día te lo olvidás. En cambio, ‘Huevo’ es algo que te queda, te remite a un logo. Nos cerró de todos lados. Hace alusión a algo muy argento, como la garra, como uno quiera tomarlo.

-¿Están preparando nuevo material?

-Estamos grabando el segundo disco, maqueteando mucho nosotros mismos. Le sacamos un poco la ficha a los programas de grabación y edición, sobre todo Tomy que es el batero. Tenemos ya unos siete temas nuevos que esperamos a principio del año próximo volver a MCL (Estudio de grabación) y grabarlos en un disco. Sería el segundo material de Huevo. Estamos yendo a grabar mucho al Estudio de Lito Vitale (Los Elefantes). Las bases las hacemos en MCL y las voces en lo de Lito que tiene unos lindos micrófonos y nos presta el lugar.

-¿Cómo es el momento de componer?

-La composición está buena porque somos un equipo. Somos cuatro, es un trabajo compartido y eso lo hace más ameno. A veces alguno tiene una letra y otro unos acordes o, simplemente nos juntamos a tocar y salen los temas. Nos está pasando que nos relajamos más y la pasamos mejor haciendo canciones. Es aprender a hacerlo, no hay muchas fórmulas ni es algo que está en los libros, sino que es algo que lleva práctica. A veces sale y otras no. Disfrutamos mucho de hacerlo los cuatro juntos.

-¿Cómo definís la música de “Huevo”?

La esencia de la música de Huevo es el Rock. Tenemos influencias de muchos lados. Yo por el lado de mi viejo (Juan Carlos Baglietto) la música más nacional, las letras en español, lo que más me gusta y conozco. Los chicos son algunos más jazzeros. Juli el bajista tocó en una orquesta de Tango. Nos gusta la música en general. El Folklore, la Cumbia, el Rock. Tratamos que Huevo sea una propuesta nueva, interesante, que no sea algo que ya viste, ya escuchaste. Es lo que pensamos nosotros después los demás decidirán. El Rock está siempre pero hay muchas influencias de cada uno. Así que es recomendable que nos escuchen.

-A las bandas que recién empiezan ¿Qué consejo les das?

-El consejo que yo les daría a las bandas que están en la nuestra empezando, es rodearse de gente que esté interesada y se lo tome en serio, ese es uno de los puntos más importantes. Tal vez uno está prendido fuego, a full, pero si tenés al lado alguien que no está en la misma es difícil. Pasa en cualquier espacio de la vida. Lo otro importante es generar ideas nuevas, música nueva más allá de que la música que nos han dejado está buenísima. También está bueno grabar y seguir generando letras, ideas nuevas, renovarse y no parar de laburar. Es un camino de laburo. Eso Huevo lo tiene claro, falta mucho pero el esfuerzo de ve reflejado después.

– ¿Cuánto te suma ser ‘el hijo de’ (Juan Carlos Baglietto)?

-Estoy orgulloso de él como persona, más allá de la música. Aprendí a caminar un poco porque de muy chico me iba con él en las giras. Cuando tenía un mes, ya me llevaron de gira, era algo que debía ser así me parece. Es una persona muy laburadora que me ayuda siempre pero no como pesado, ni crítico, sino de acompañar. Siempre que puede viene a ver a Huevo. Si no es un lugar muy fisura trato de invitarlo. Se re-copa tiene más rock que todos nosotros juntos. Está buenísimo que sea él mi papá.

Huevo despide el año el 17 de diciembre en Palermo Club (Jorge Luis Borges 2454, Capital Federal).