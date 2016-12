D'Alessandro se va de River y vuelve a Inter de Porto Alegre

El mediocampista de River Plate, Andrés D'Alessandro, anunció hoy que regresará al Inter de Porto Alegre para jugar en la segunda división del fútbol brasileño, al día siguiente de su consagración con el equipo "millonario" en la Copa Argentina, que cerró su segundo ciclo en el club al cabo de un año.

“Me voy sintiendo el cariño de todos, necesitaba un aplauso como el del otro día (en el superclásico) y el de anoche, eso me lo llevo guardado para siempre, gracias a todos“, dijo hoy en una rueda de prensa que brindó en Córdoba, ciudad sede de la final ante Rosario Central.

Como balance de su segundo paso por River, D'Alessandro advirtió que "había muchas dudas" en relación a su nivel cuando firmó contrato en febrero pasado pero destacó que felicidad que pudo "demostrar" que tenía condiciones para "jugar de nuevo en el fútbol argentino".

“Trabajar con este cuerpo técnico me rejuveneció y me deja feliz saber que puedo competir con jugadores jóvenes. Traté de jugar todos los paridos, me da mucha alegría saber que puede rendir”, insistió el futbolista de 35 años.

"Voy a volver a Brasil, ya se lo dije a los dirigentes y al cuerpo técnico, eso es lo que puedo decir por ahora. Inter es el dueño de mi pase y si me toca quedarme trataré de que vuelva al lugar que se merece”, explicó en relación al club de Porto Alegre que recientemente bajó de categoría.

"Jugué muchos años en Inter y el club está pasando un momento complicado. Ganó un nuevo presidente al que conozco y si no surge nada raro, me quedaré allí para que el club vuelva a ser lo que fue”, prometió.

Consultado por la intención de la dirigencia de renovar el préstamo, D´Alessandro dijo: “No tengo más que palabras de agradecimientos a todos, sé que tengo las puertas abiertas del club para quedarme, pero hay un contrato en Inter que debo cumplir”.

Al repasar los logros obtenidos en River (Recopa Sudamericana y Copa Argentina), el enganche dijo: “La verdad es que fue un año intenso porque llegué a un equipo muy ganador y se pudo lograr la Recopa pero esto de la Copa Argentina no lo esperaba, me superó en las expectativas, fue como un regalo de Navidad”.

Finalmente, recordó: “En el momento que quise volver la gente que estaba no me abrió las puertas y luego se me hizo difícil salir del Inter porque todo lo que se ganó. Por suerte, más adelante se pudo dar y hoy me toca irme otra vez con la tranquilidad de que River jugará la Copa Libertadores”.

D´Alessandro llegó a River en el verano pasado cuando el torneo local estaba por empezar y con los meses se ganó la titularidad y un lugar importante en el funcionamiento del equipo. Con 30 partidos oficiales y cinco goles, regresará a Porto Alegre después de ganar dos títulos, que redondean un palmarés personal de cinco logros sumados los que alcanzó en su primera etapa (1999-2003).