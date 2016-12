La historia de una trans mendocina: “Cuando era niño me prohibían jugar con muñecas”

Andrea Reina nació como Andrés pero hace casi 20 años decidió mostrarse ante la sociedad sin disfraces ni caretas, simplemente, con sus sentimientos a flor de piel.

En su infancia prefería las muñecas a las pelotas. Y cuando tuvo cinco años su familia notó que ya no era “algo normal”.

“Recuerdo que mis padres me llevaron a varios especialistas, muchos psicólogos, pero nadie podía comprender qué es lo que realmente me pasaba. Hace poco tiempo me enteré que hubo un profesional que incluso me prohibió jugar con muñecas y le impuso a mis padres que me dieran juguetes de varones”, contó Andrea.

La infancia de la mujer continuó y si bien siguió transitándola como varón su mente era la de una niña. “Recuerdo que en el colegio todo transcurrió con normalidad, nunca fui amanerada y eso me facilitó mucho las cosas. No fue fácil, cada vez que iba a la casa de mis primas tenía mis muñecas favoritas, era algo inevitable”, dijo.

De jugar a la pelota a lucir hermosos vestidos

Ya entrada en la adolescencia, Andrea comenzaba a comprender qué era lo que realmente le pasaba y quería para su vida. “Pasé por momentos muy duros donde hubo muchas lágrimas, mucha discriminación, muchas puertas que se me cerraron”, expresó la mujer que, con lágrimas en sus ojos reconoció haber perdido la relación con su padre y hermano.

“A pesar de lo que pensaba la sociedad, a los 22 años decidí dejar de vivir una doble vida. Es decir, de ser gay pasé a ser transexual. Ese fue el verdadero quiebre en mi vida ya que desde entonces comencé a ser yo misma. Sentí libertad, la misma que siempre perseguí y nunca podía alcanzar”, refirió.

Así fue como Andrea se transformó desde lo estético. “No me he realizado ninguna operación porque no considero que sea necesario. Sí salgo a la calle vestida de mujer y con un estilo muy particular que está muy lejos de la vulgaridad. Soy amante de las grandes divas de Hollywood y trato de imponer ese estilo en mi vida”, explicó la joven.

Hoy Andrea se siente feliz, está casada con Miguel Reina desde hace 6 años pero están juntos desde hace 19. Han formado una familia basada en el amor y el respeto. Y sin sentir la necesidad de ser mamá, ya que no quiere complicarle la vida a ese ser y mucho menos complicarse la suya, Andrea disfruta de los hijos y nietos de Miguel.

Miguel junto a Andrea, pareja desde hace 19 años.

“Creo que valió la pena mi lucha y sólo deseo que esta sociedad abra más su mente y deje de discriminar. Mi mensaje es que la gente sea feliz y encuentre paz en su vida. Todos tenemos derechos a cumplir nuestros sueños y a pesar de que superé varios obstáculos hoy puedo decir que vivo la vida que siempre desee”, manifestó.