Video: Kämpfer explicó por qué Jorge Rial no fue a la fiesta de América

Sin dudas, la ausencia de Jorge Rial en la fiesta por los 50 años de América TV fue sumamente llamativa. Y mucho más, el sugestivo tuit que escribió el conductor de Intrusos, que pareció un palo directo para el canal.

Pero quien sí estuvo en la celebración fue Agustina Kämpfer, pareja del periodista. La ex de Amado Boudou justificó su presencia al decir que “América fue el primer canal de aire en el que trabajé”.

A su vez, Agustina explicó por qué no estuvo presente Rial: “A él la conga mucho no le va, y acá se ponen todos muy descontrolados. Me dijo ‘mejor no voy porque el descontrol no es lo mío‘”, aseguró entre risas y con ironía.