Recreo musical: 55 temas resumidos en 4 minutos

David Rees y Bely Basarte son los jóvenes que han condensando en un mashup (compilado) 55 hits que han arrasado en las emisoras durante estos 12 meses.

Cantadas como si fueran una única canción se pueden escuchar temas como Into you, Cómo te atreves, Hymn for the weekend, Love Yourself Safari o La Bicicleta.

Y si te quedaste con ganas de escuchar algunas de las canciones enteras, acá tenes la mayoría.

Justin Timberlake - Can´t Stop The Feeling​

Ariana Grande - Into You

The Weeknd - Starboy

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza

Ariana Grande - Side to side

Sia - Cheap Thrills

Joey Montana - Picky​

Nicky Jam - Hasta el amanecer

Enrique Iglesias - Duele el corazón

Jennifer Lopez - Ain´t Your Mama