La deuda pública ya suma u$s 264.623 millones y llega a 53% del PBI

La Secretaría de Finanzas emitió un informe preliminar que indica que la deuda bruta interna y externa del Estado Nacional, ya suma 264.622,8 millones de dólares, de acuerdo las cifras al 30 de septiembre.

El total incluye los bonos vinculados al PBI y también US$ 8.775,2 millones que aún se adeuda a los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda. Pero no incluye lo que adeudan las Provincias y la deuda del Banco Central en LEBAC que ronda el equivalente a U$S 45.000 millones..

Con respecto a diciembre de 2015, el aumento del endeudamiento público es de US$ 10.633,6 millones. Sumando un total de US$ 253.989,2 millones, que incluía U$S 17.961 millones de deuda con los bonistas.

Según el anterior informe completo, al segundo trimestre, las autoridades de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, estiman que el PBI cayó al equivalente a unos USD 464 mil millones. Con esa referencia, la deuda pública total ascendió al cierre de septiembre a 57%, y se reduce a 52% si sólo se considera la deuda a vencer, sin considerar la no presentada a los últimos canje de deuda y los valores negociables vinculados al PBI.

En ambos casos, se trata de proporciones que significaron un salto de unos 16 puntos porcentuales del PBI, desde el mínimo histórico de 2011.