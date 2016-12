Para el abogado de Arzuza, la situación "es complicada"

Martín Ríos, el abogado de Carlos Arzuza reconoció que la situación de su defendido "es complicada". El médico está imputado por homicidio simple junto a su pareja por la muerte de Beatriz Gattari.

En declaraciones a Elevediez, el abogado indicó: “Desde el punto de vista procesal es complicado por la calificación que tiene el hecho que se le atribuye, como un homicidio por dolo eventual, cuando tal vez lo correcto habría sido calificarlo como homicidio culposo".

Para el letrado, para poder investigar si su defendido es realmente culpable o inocente, "es mejor partir por la calificación más baja pero en esto caso han partido de la más alta y eso complica un poco su situación de libertad", dijo.

Así mismo manifestó ciertas dudas con respecto a la muerte de Beatriz Gattari: "La paciente fallece a los cinco días de haber sido intervenida por un coágulo que es parte del riesgo quirúrgico y que se hacen en muchas oportunidades. Las formas que esto no ocurra son dos, un remedio anticoagulante, que le fue colocado antes y después de la operación y la faja. Como no fue la señora al control no sabemos si realmente esto ocurrió o no, sabemos por el expediente que cuando su pareja la encuentra estaba recostada en el piso, sin la faja y recién bañada, cosa que tampoco podía hacer hasta que el médico le diera el alta definitiva".

Por otro lado, "también llama la atención que su pareja llega a las 15:30 aproximadamente, la ve en ese estado, que tiene dificultades para respirar y lo llama al doctor Arzuza, quien estaba enfermo por este tema que tenía en la pierna, él le dice que irá en una hora y media, no entiendo por qué el señor no llamó al 911 en ese tiempo. Cuando el doctor Arzuza llegó la mujer estaba bastante mal, él trata de reanimarla pero no tenía los elementos necesarios, creo que había una ampolla de un medicamento que es para eso pero él no tenía más, pero él en forma inmediata cuando la ve le pasa el teléfono el hombre para que llame al 911", indicó.

“Para mi es un buen médico, tiene mala suerte, es un cirujano, pacientes en cirugías se mueren mucho", manifestó.

El caso de muerte por mala praxis a cargo del doctor Carlos Gustavo Arzuza (48) sacudió a la provincia. Varios pacientes afectados por las diversas intervenciones que él ofertaba, se animaron, contaron su historia y fueron sumando causas a la pesquisa.

Al respecto, indicó: “Ahora hay una causa de la Osep por fraude, otras causas que han hecho varias denuncias, algunas serán desestimadas seguramente, vamos a ver qué quedan. Hace dos o tres años él fue desvinculado de la Osep por alguno de estos hechos y nunca recibió ninguna denuncia”.

Detalles del caso

Al ser consultado si la clínica era clandestina, el abogado respondió que "estaba en trámite de habilitación". Así mismo reconoció que desde el Ministerio de Salud "mandan un montón de inspecciones, una por estructura, los planos, por los instrumentos, varias inspecciones de distintos organismos del Ministerio y de la Municipalidad también".

Durante el allanamiento se encontraron empanadas dentro del aparato de esterilización. Martín Ríos explicó que: "No sé si es real o no, si es cierto que no se usa ese aparato para higienizar, es un esterilizador viejo que estaba en desuso para eso, no sé si para calentar empanadas lo usaba, lo cierto es que para esterilizar ahora se hace de otra forma, con un óxido que se meten en unas bolsas, que se han secuestrados de esas bolsas y ampollas de esterilización".

En cuanto a si Arzuza estaba suspendido en sus tareas en el ámbito público indicó: "El ministro Giacchi está mintiendo, no está suspendido de sus tareas Arzuza en ningún lado, es más, su matrícula está vigente y puede actuar como médico hasta hoy".

Y agregó: "El ministro Giacchi está confundido, porque el doctor Arzuza estuvo 13 o 15 años como empleado del hospital Las Heras de Tupungato, prestaba servicios de guardia y se lo echó por una cuestión administrativo, porque durante una licencia por enfermedad, que era porque no se podía trasladar a Tupungato operó a una persona. Entonces, hay una normativa que dice que mientras está por licencia por enfermedad el profesional no puede prestar servicio en ningún lado. Eso está todavía en la Corte discutiéndose y no ameritaba que lo cesantearan.

El doctor Arzuza hace seis meses que tuvo esta cesantía y ha estado trabajando contratado por el hospital Las Heras haciendo las mismas guardias que hacía cuando era empleado. El sábado, cuando la señora (Gattari), se siente mal él manda a Laura Duta a colocarle suero porque estaba en Tupungato cumpliendo la guardia".

En cuanto si irá a la cárcel luego de salir del hospital el letrado dijo que "por ahora está ordenada su interacción en la cárcel, estamos esperando para solicitar la libertad domiciliara saber que pasa con todas estas denuncias".