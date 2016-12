Tragedia en Brasil: "Me dormí dos segundos y salí expulsado"

"Yo iba al lado del motorista, me dormí dos segundos y cuando me desperté estaba al costado de la ruta. Salí expulsado del colectivo, no sé si se durmió el motorista, porque yo iba durmiendo", dijo uno de los cooordinadores del viaje, todavía impactado por el accidente que dejó el fatal saldo de tres muertes, y al menos 15 heridos en Brasil.

"A las dos de la tarde salimos de Posadas. Era un viaje para diversión de los chicos, para cerrar el año escolar. Iban 62 chicos, había dos padres, tres coordinadores de la empresa más dos motoristas. De seis escuelas de Misiones", dijo el coordinador, en una entrevista con la TV brasileña donde se alcanzan a ver a los bomberos trabajando sobre los restos del ómnibus.

El conductor de la empresa se llama Lucas Matías, tiene 30 años, está en la empresa desde hace cinco. TN informó que el chofer está detenido.