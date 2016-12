Los 3 fracasos tecnológicos que deja el 2016

Fueron anunciados como los grandes avances del año, pero resultaron ser los fracasos más grandes que significaron pérdidas millonarias para las empresas.

GoPro Karma​

Al igual que Samsung, GoPro ha tenido que retirar, este año, una producto del mercado: el GoPro Karma, que era su primer dron.

El problema que se vislumbró en este dron y que lo ha convertido en todo un fracaso es que perdía energía durante el vuelo y llegaba un momento en el que caía al suelo. En noviembre, tras dos meses a la venta, este fracaso tecnológico de GoPro fue retirado del mercado.

Samsung Galaxy Note 7

Este es sin duda el fracaso más sonado del año. Samsung presentó su Galaxy Note 7 y los problemas no tardaron en aparecer ya que fueron muchos los usuarios que empezaron a denunciar los fallos del smartphone de la firma surcoreana. No fueron pocos los Samsung Galaxy Note 7 que explotaban y se comprobó que el problema no era puntual. Por eso, la firma tecnológica decidió retirarlos del mercado y parar la fabricación y venta de este modelo de Samsung que le ha supuesto unas pérdidas a Samsung de unos 4 mil 900 millones de euros. Eso sí, para superar este fracaso, la firma ya está trabajando duro en su próximo modelo: el Galaxy S8.

Vehículos automáticos de Tesla

​Otro de los grandes fracasos tecnológicos de este año lo constituye el coche autónomo de Tesla y es que en junio se registró, en Florida, el primera accidente mortal de un Tesla que circulaba con piloto automático. Entonces la Autoridad Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos (NHTSA) abrió una investigación sobre Tesla.

Fuente: Merca 20