Polémica en Nueva York por la publicidad de una serie

La promoción y estreno de la segunda temporada de una serie producida por Amazon con temática nazi generó polémica en el corazón de Nueva York.

La serie The Man in the High Castle se inspira en una obra homónima del escritor de ciencia ficción estadounidense, Philip K. Dick, quien imaginó un mundo distópico donde los nazis ganaron la guerra y el mundo es gobernado por las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón.

Sin embargo, la Estatua de Libertad realizando el saludo fascista hirió la sensibilidad de algunos debido a que al triunfo de Donald Trump le siguió una oleada de odio contra migrantes. Por ello, la publicidad tuvo que ser retirada.

El anuncio fue retirado horas más tarde de generarse la polémica.

Un vocero de Amazon Studios dijo que la publicidad buscaba estimular el debate y explorar el impacto que sobre la libertad habría tenido el triunfo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La segunda temporada de la serie se estrenará el 20 de diciembre a través del servicio de streaming de la empresa.