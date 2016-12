Laurita Fernández: “Yo no tengo empleados que me defiendan”

La bailarina Laura Fernández, recientemente eliminada de Bailando por un sueño junto con Fede Bal tras perder frente a El Polaco y Barby Silenzi en una ajustada semifinal, habló de la noche vivida y de sus sensaciones luego de la derrota.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistada por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Laurita se refirió, además, a las críticas recibidas por la supuesta infidelidad en la que habría incurrido durante su relación con el productor Federico Hoppe: “Las mujeres que me atacaron son sus amigas o gente cercana a él; no puedo hacer nada, pero está todo a la vista”.

Y continuó: “Tiene que ver con muchos amiguismos y con gente cercana a mi ex. Tiene que ver con que salí con alguien del medio, que es una gran persona pero que también tiene poder, y entonces es obvio que va a haber mucha gente que va a salir a su favor; porque lo quieren, por obsecuencia o por la razón que sea”.

“No salieron todas mis amigas a defenderme en televisión porque yo no tengo empleados que me salgan a defender”, manifestó, pero luego aclaró que “él siempre se comportó de la mejor manera y fue recontra profesional; nunca se mezcló lo laboral con lo personal”.

Acerca de la eliminación del Bailando, y la sospecha de algunos de que haya habido alguna mano negra en los resultados: “Yo siempre trabajé de la mejor manera en Ideas y jamás hablará mal de esa empresa. Creo que las cosas suceden porque tienen que suceder, y no me enrosco en esas cosas. Yo cumplí con mi parte, di lo mejor y me quedo con eso”, afirmó.

Además, dijo sentirse “muy feliz por el Pola, porque se lo re merece, es una gran persona y tiene todo para salir campeón”. “Ojalá gane, porque tiene todo: una hermosa familia, garra, calle y la luchó toda su vida”, indicó, y agregó: “Él dijo que toda su vida buscó salir a la calle y que lo reconozcan, y es hermoso que ahora se le esté dando”.

“Ayer nos fuimos felices, alegres y muy satisfechos con todo lo que dimos y lo que hicimos: el objetivo de este año era hacer algo artísticamente lindo, y lo logramos”, comentó.

Por último, Laurita fue consultada sobre sus planes para el futuro, y dijo: “Tengo muchas ganas de seguir experimentando por el lado de la conducción; yo quiero ir por ahí, pero bailar es mi pasión”.

El espectro laboral se sigue expandiendo para la bailarina, quien además de seguir al frente de la conducción de Combate, en Canal 9, se sumará al staff de panelistas de Los ángeles de la mañana, el ciclo conducido por Ángel De Brito en la pantalla de El Trece.