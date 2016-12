Los enigmáticos mensajes en las redes de la mujer desparecida en Potrerillos

Viviana Luna días previos a desaparecer utilizó la red social Facebook para compartir con sus amigos sus estados de ánimo, con los cuales sorprendió y preocupó a sus allegados.

La mujer de 45 años que fue vista por última vez luego de realizar una entrevista de trabajo en un complejo de cabañas el 7 de diciembre, había utilizado la aplicación para dar a conocer su descontento con algunas personas, desilusiones y falta de ánimo.

Ver también: Fue a una entrevista de trabajo en Potrerillos y no se supo nada más de ella

Una de esas publicaciones es una imagen compartida el 5, en la que dice: "No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí... Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hangar, en las sonrisas de tus hijos, en los pajarillos que cantan en tu ventana... Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando... no estoy ahí... estoy en tu recuerdo y en tu corazón".

Otras de las publicaciones de Luna que preocuparon a sus amigos fue la del día 6, en la que compartió: "Quién no necesita una 'escapadita' para poder olvidarse de todo por un rato?'".

Estas y muchas otras imágenes publicadas en Facebook por Viviana hacían referencia a los momentos difíciles que estaba viviendo.