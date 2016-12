"La mujer más fea del mundo" está cansada de los memes violentos

Lizzie Velásquez ha sido usada como meme en multitud de ocasiones. Esta mujer de Texas sufre una rara enfermedad de la que se conocen dos casos. En 2012, a los 23 años, se detectó esta enfermedad que limita su nivel de grasa corporal al 0%, motivo por el que pesa sólo 27 kilos. Además, Lizzie es ciega del ojo derecho y tiene una visión limitada con el izquierdo.

Su enfermedad no ha evitado que Lizzie haya querido afrontar diferentes retos. A sus 27 años, Velásquez tiene más de 630 seguidores en Instagram, suele dar discursos motivacionales, desde su propia experiencia, en contra del maltrato psicológico, escribió su autobiografía y un libro de autoayuda titulado 'Be Beautiful, Be You'.

Esa exposición pública ha significado que sus fotos circulen por Internet burlándose de su imagen. Como es el caso de la imagen que la propia Lizzie compartió recientemente en su cuenta. En ella se podía leer: "Michael dijo que le gustaría quedar conmigo junto a este árbol. Llega tarde, ¿alguien podría decirle que sigo aquí esperándole?".

El motivo de ésta publicación fue para combatir contra el bullying. "No importa nuestro parecido ni nuestro tamaño, al final del día todos somos humanos. Les pido que tengan esto en cuenta la próxima vez que vean un meme viral de un extraño. Al mismo tiempo que ustedes lo encuentran divertido, la persona de la foto probablemente sienta exactamente lo contrario".

En tres días, casi 100.000 personas han compartido su post, que tiene más de 125.000 'me gusta' en Facebook y cientos de mensajes de apoyo."Difunde amor, no palabras hirientes a través de una pantalla", concluye Lizzie.

Esta es una de sus charlas motivacionales: