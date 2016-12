Video: Novak Djokovic sorprendió a todos bailando reggaeton

Novak Djokovic, luego de un año extenuante para él, se encuentra disfrutando de sus vacaciones.

En ellas, aprovecha para divertirse y lo hace bailando reggaeton. El tenista serbio sorprendió a sus fanáticos luego de publicar un divertido video en Instagram en el que se le puede ver participando de una clase de baile.

Al ritmo de "Travesuras" del cantante Nicky Jam, Djokovic causó furor con su video, el cual acompañó de un mensaje dirigido a la interprete colombiana Shakira: "It's all about the hips guys #danceclasscrasher. My hips don't lie @shakira" ("Todo se trata de las caderas, chicos. Mis caderas no mienten Shakira"), escribió.

It's all about the hips guys #danceclasscrasher My hips don't lie @shakira Un vídeo publicado por Novak Djokovic (@djokernole) el 15 de Dic de 2016 a la(s) 12:18 PST