Video: un hombre arruinó la Navidad de cientos de chicos

David Grisham, un pastor, entró a un centro comercial en Texas, y comenzó a gritar a los cuatro vientos que Santa Claus no existe, con la intención de que todos los niños lo escucharan.

El sujeto se grabó y estuvo transmitiendo en vivo a través de Facebook su mensaje. "Santa no es real”, es la consigna que repitió una y otra vez.

"Quiero decirles a los niños que no existe Santa Claus, y que la Navidad se trata sobre Jesucristo […] Soy el pastor David. Niños, quiero decirles que no hay una cosa tal como Santa Claus. No existe. La navidad es acerca de Jesucristo. Jesucristo nació hace 2016 años en un establo, en un pequeño pueblo llamado Belén. Y esa es la verdad sobre la Navidad”, dijo en el mensaje.

El aguafiestas se ubicó justo donde los niños hacían fila para "conocer a Santa Claus”. "El hombre que van a ver hoy es solo un hombre con un disfraz; vestido como Santa, pero Santa no existe. Santa no es real. Y los padres de todos ustedes necesitan dejar de mentirles”, les aseguró.

"Deben decirles que no hay renos voladores; no hay una fábrica en el Polo Norte; no hay elfos haciendo juguetes; que ustedes (los padres) compran los regalos y los ponen bajo el árbol. Esa es la verdad y no hay un Santa Claus real”, agregó.