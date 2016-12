¿No los viste? 8 celebridades que tuvieron cameos en películas

Famosos, cantantes, deportistas que aparecieron en las mejores películas y ni lo notaste.

Muchos directores quieren tener a alguna estrella en su film, es decir además de los actores, alguien que pase desapercibido y solo algunos lo noten, para eso está el cameo. Una manera pequeña de divertirse y ver que tan atento está el espectador. Acá algunos cameos inesperados de celebridades que a lo mejor recuerdes o a lo mejor no…

1. Bill Murray en Zombieland

Después del apocalipsis zombie pocas personas quedan vivas. Una de ellas es Bill Murray. No interpreta a ningún personaje desconocido sino a sí mismo y se arrepiente de haberle puesto voz a Garfield para su espantosa película.

2. Michael Jackson en Hombres de negro 2.

En esta película Michael es un extraterrestre que quiere formar parte del equipo. Lo curioso es que en realidad el cantante se negó a estar en Men in Black, pero decidió que era buena idea aparecer en Men in Black II, cuando la franquicia ya era famosa… Se ve que no se quería arriesgar.

3. Matt Damon en Euroviaje censurado.

Pocos se dieron cuenta que el cantante de la banda de rock era Matt Damon. El actor que suele aparecer en dramas o películas de acción aparece para burlarse del pobre Scotty, que es engañado por su novia con este cantante.

4. Mark Hamill en Jay y Bob el Silencioso contraataca.

Aparte de todas las obvias referencias Star Wars, tenemos al verdadero Luke Skywalker (en realidad a Mark Hamill) en una pelea de sables láser. Momento épico.

5. Madonna en 007: Otro día para morir.

La cantante pop hizo la música para la película y además tiene un momento interesante con Pierce Brosnan, donde ambos juegan con el doble sentido.

6. Alice Cooper en El mundo según Wayne.

Este no es el único cameo de la estrella de rock pero sin dudas es el mejor. Seguramente delante de él, todos nos sentiríamos como Garth y Wayne.

7. Sylvester Stallone en Staying Alive.

Es la única película que dirigió pero no protagonizó. Ese honor se lo dejó a John Travolta, con quien cruza una mirada en la calle.

8. Glenn Close en Hook.

La actriz apareció en la genial película con Robin Williams, interpretando a un pirata al mando de Hook. Glenn es quien recibe el castigo, aunque la barba puede confundirte un poco, claro.