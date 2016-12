Rogue One: especial para fanáticos de Star Wars

Por fin llega a los cines Rogue One: Una historia de Star Wars, la película que tanto esperaron los seguidores de la creación de George Lucas que tanto promocionó Disney a nivel mundial. Se trata de un gran entretenimiento dirigido por un mega fan de la saga (el británico Gareth Edwards, que tenía dos años cuando se estrenó La guerra de las galaxias) y cuenta con todos los condimentos de sus predecesoras: rebeldes e Imperio enfrentados, Darth Vader, Stormtroopers y hasta robots que conquistan al espectador, como ha ocurrido con los anteriores episodios.

En este caso, la trama se sitúa a posteriori de las Guerras Clónicas y cerca del contenido del film original, escrito y dirigido por Lucas: una grupo de personas se unen para robar los planos de la Estrella de la Muerte, convirtiéndose en héroes.

Esta variopinta e interracial constelación de nuevos personajes está encabezada por Jyn Erso (la hija del diseñador de la Estrella, encarnada por Felicity Jones) y el rebelde Capitán Cassian Andor (Diego Luna), una pareja que cumple con enojarse, pelearse y amigarse mientras viajan a la velocidad de la luz entre ciudades aspecto diferente, se mojan, se arriesgan por un noble objetivo y, por supuesto, luchan como verdaderos expertos.

Alrededor de ellos se ubica una constelación de personajes atractivos que complementan la historia y le aportan comicidad y ternura: desde el droide imperial reconvertido K-2SO (en la voz y los gestos de Alan Tudyk) hasta un rebelde un poco loco Saw Gerrera (Forest Whitaker), pasando por la dupla más lograda, los guerreros Chirrut Imwe (Donnie Yen) y Baze Malbus (Wen Jiang), custodios incondicionales de la pareja protagónica.

Envolviendo todo están los magníficos efectos especiales que hacen creíble mundos, naves, viajes y hasta regresos inesperados (que reservo para no espoilear), completando un combo que los fans van a amar.

Pero, es probable que los que no son adeptos a la saga, o no conozcan el detalle de todas las historias que se desprendieron de la original, queden un poco al margen del relato, se pierdan en los diálogos o, por momentos, se aburran. Sí, porque esta película, la primera de varios spin off que se vendrán de Star Wars, parece pensada especialmente para los fanáticos.

Por Patricia Daniele | Twitter: @Pato_Daniele