Lollapalooza anuncia sus sideshows

A menos de cinco meses de vivir la cuarta edición en nuestro país, Lollapaloza Argentina anuncia sus sideshows. Para calmar la ansiedad de los fanáticos, desde unos días antes, se podrá disfrutar de seis bandas del Line Up en diferentes salas de Capital Federal. Los días 28, 29 y 30 de marzo miles de fans podrán comenzar a vivir la experincia Lollapalooza con los sideshows de: Tegan & Sara en Niceto Club, Tove Lo en el Teatro Vorterix, Mø en Niceto Club, Glass Animals en Niceto Club, Two Door Cinema Club en el Teatro Vorterix y Catfish & the Bottlemen en The Roxy Live.

Las entradas para los shows de Niceto Club se pueden adquirir por www.ticketek.com.ar, mientras que las del Teatro Vorterix y The Roxy Live saldrán a la venta por www.allaccess.com.ar. Todas estarán disponibles desde el 15 de diciembre.

El cronograma de los sideshows:

28 de marzo

TEGAN & SARA

Niceto Club

Entradas anticipadas a $900 por www.ticketek.com.ar

28 de marzo

TOVE LO

Teatro Vorterix

Entradas anticipadas a $900 por www.allaccess.com.ar

29 de marzo

MØ

Niceto Club

Entradas anticipadas a $900 por www.ticketek.com.ar

29 de marzo

CATFISH & THE BOTTLEMEN

The Roxy Live

Entradas anticipadas a $650 por www.allaccess.com.ar

30 de marzo

TWO DOOR CINEMACLUB

Teatro Vorterix

Entradas anticipadas a $900 por www.allaccess.com.ar

30 de marzo

GLASS ANIMALS

Niceto Club

Entradas anticipadas a $900 por www.ticketek.com.ar

Vale recordar, que Lollapalooza Argentina se realizará en el Hipódromo de San Isidro el 31 de marzo y el 1 de abril 2017.