GraciasGallego: los hinchas de Godoy Cruz despiden a Méndez

El entrenador de Godoy Cruz, Sebastián Méndez, aseguró este viernes que "la decisión ya está tomada" respecto de su continuidad en el cargo, y dejó en claro, aun sin decirlo directamente, que se irá del club tras el partido de mañana frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"¿Qué le puedo decir al hincha de Godoy Cruz? Gracias, pero gracias. Me han hecho muy bien, hemos soñados juntos. Al hincha no quiero decirle nada porque si no me voy a emocionar. En cada momento, en cada banderazo, en cada partido estuvieron presentes siempre y me demostraron un afecto increíble. A ellos les quiero pedir perdón por no haber salido campeones y no haber cumplido la ilusión de todos ellos. No poder dirigir la Copa Libertadores va a darme muchísima pena y será muy doloroso", expresó en lo que pareció una despedida anticipada.

Los hinchas también le enviaron su mensaje a Méndez, a través de las redes sociales y con el hastag #GraciasGallego.