Quería ir vestido de mujer a su graduación y lo amenazaron con quitarle el título

Gerónimo Aquino soñó con su fiesta egresado como cualquier adolescente. Sin embargo, la elección de la ropa que iba a usar esa noche provocó el rechazo de las autoridades de la escuela privada a la que asiste.

El chico es gay y tenía preparado el atuendo para su egreso: un vestido largo y blanco. Pero no podrá lucirlo ya que, según lo que denunció en su cuenta del Facebook, el director del Saint Patrick College de Corrientes.

El joven asegura que lo tildaron de “mamarracho”, “mal vestido” y hasta lo amenazaron con quitarle el título si decidía ir con el strapless blanco. "Actualmente no tengo ropa para presentarme en mi egreso, porque según opiniones de directivos no estoy formal y no es acorde a mi egreso", contó en la red social el chico de 17 años.

“Estamos en el siglo XXI, hace más de 10 años se aprobó la ley del matrimonio igualitario, existen leyes que defienden y estimulan la libre expresión, tanto de ideas como de género, y me encuentro hoy 13 de Diciembre, día de la MI egreso del secundario donde no puedo presentarme como yo quiero, por el simple echo que el director del establecimiento no apoya la diversidad y lo encasilla como: ‘mamarracho’ o ‘mal vestido’”, arranca el posteo de Facebook.

El chico relató que tanto él como su familia fueron amenazados con ser echados de la ceremonia y quedarse sin título. "Soy hombre, me siento identificado como un hombre y me gusta ser hombre. Pero creo que el género es una construcción social: si muchos dicen que un vestido es de hombre, va a pasar a ser de hombre para la sociedad", reflexionó el joven correntino en diálogo con el diario La Nación.

En su publicación, Gerónimo compartió dos fotos: una con el vestido que no pudo usar por el rechazo del Colegio, y la otra, con una chaqueta negra con alas.

Finalmente el joven fue al fiesta de egresado. "Sentía mucha ira e impotencia pero fui a Resistencia a comprarme un traje que estuviera bien para el director: un traje 'heterosexual", contó.