Juicio oral a Milagro Sala: aseguró que "no" ha robado

El titular de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur, Milagro Sala, negó que haya organizado un violento escrache en 2009 contra el actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, entre otras personas.

"Es totalmente mentira", sentenció Sala, al declarar ante el Tribunal Oral Federal que la juzgada por delitos de amenazas y daños por el escrache.

Sala está presa en la cárcel de Alto Comedero desde enero pasado y organizaciones internacional vienen reclamando su liberación inmediata, al considerar "arbitraria" su detención.

Por otra parte la detenida jefa de la agrupación Tupac Amaru agregó que "no" ha robado y advirtió que la podrán "callar", pero el pensamiento no se "lo van a sacar nunca".

Morales "no se dedicó a gobernar, se dedicó a llenarme de causas, los jujeños necesitamos que se dedique a solucionar los problemas", aseguró la diputada del Parlasur al hablar durante el juicio por el escrache realizado en 2009 contra el dirigente radical.

Otras frases de Sala fueron:

"No me van a sacar lo que pienso, me podrán callar, pero el pensamiento no me lo van a sacar nunca, y no me arrepiento de nada".

"Les pido señores jueces y fiscales que no se dejan presionar. Quiero creer que tienen independencia en la Justicia federal porque la provincial no tiene independencia".

- "No tengo vergüenza de ser negra y coya, estoy orgullosa de ser negra y coya. Estas cosas son las que les han molestado a Gerardo Morales... si le han molestado, le pido perdón".

- "No digo que son todos blancas palomitas. No podíamos controlar a los 20 mil compañeros. Les pedíamos que no tomen (alcohol), que vayan bien (a las movilizaciones)".

- "Entre una bandeja llena de oro y otra llena de semilla, prefiero una llena de semillas porque significa trabajar la tierra, trabajar por mis compañeros, que florezca el fruto para poder comer".

- "No le tengo rencor, no le tengo bronca (a Morales), al contrario. Yo ya lo he perdonado".

- "Siento que lo de Gerardo Morales es una persecución de ocho años que vengo sufriendo, donde la molestia es que los negros nos podemos organizar, decidimos organizarnos y les inculcamos que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo".