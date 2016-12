Macri dijo que en el verano volverán los cortes de energía

El presidente Mauricio Macri ratificó que la Argentina va a "volver a tener cortes" de energía durante el verano porque el problema "no se resuelve de un día para otro" y culpó de esta situación al gobierno kirchnerista durante el cual, dijo, hubo "desbarajuste" y "no solo no invirtió" en el sector "sino que se robó".

"La política energética anterior estuvo cubierta con escandalosos niveles de corrupción porque no solo no se invirtió sino que se robó", advirtió el jefe de Estado.

En la apertura de la 1era. Jornada Nacional de Eficiencia Energética, celebrada en la sede del gobierno porteño de Parque Patricios, Macri sostuvo que "recuperar el autoabastecimiento, una mayor solidez y una mayor independencia nos llevará seis o más años" y remarcó que "este desbarajuste de que no se pagase lo que valía la energía llevó también a un proceso que no se invirtiera" en el sector.

El presidente también admitió que el Gobierno quiere que "se consuma menos energía" y consideró que la suba de tarifas de luz y gas "va a ayudar a tomar conciencia" de que el recurso energético es "caro y escaso".

“Acá nadie quiere vender energía cara, sino que se consuma menos energía. Claramente tenemos que reducir el consumo per capita de energía. Hay que ver qué podemos hacer cada uno, y ahí la apuesta es a la educación”, afirmó.

En este sentido el jefe de Estado planteó que “no es indiferente lo que hace cada ciudadano, es realmente importante; el camino del sendero de precios va a ayudar a tomar conciencia, (porque) van a tomar contacto con la realidad, de que es un recurso escaso y caro”, el energético, según consideró.