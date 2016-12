Las tendencias de viaje más relevantes para 2017

Los expertos de Booking.com han recopilado las ochos grandes tendencias de viajes para el 2017. Descubre cuáles serán las tendencias que marcarán nuestros viajes el próximo año.

1. Tecnología viajera

La tecnología proporcionará una satisfacción inmediata al viajero. Además, da inmediatez. El 44% espera planear sus vacaciones a través de su móvil, y el 52% cree que usará más las aplicaciones de viajes durante el 2017. La tecnología solucionará los problemas que pueden surgir durante un viaje y dará respuestas al momento.

2. Viajes de negocios y ocio

Los viajes que combinan negocios y ocio están en pleno crecimiento. Este tipo de viajes ganan valor al añadir el ocio. El 46% de los viajeros que viajaron por business piensa que lo hará aún más en el 2017. Además, el 49% de viajeros de negocios alargan su estancia para disfrutar un poco del destino. Y como curiosidad, indicar que el 30% aceptaría un trabajo con un sueldo más bajo si eso significará viajar más por negocios.

3. Viajeros aventureros

En el 2017 habrá más viajeros explorando el mundo y su lado más aventurero. El 45% quiere ser más atrevido al elegir el destino de sus próximas vacaciones y al 47% le gustaría conocer y visitar lugares que no conozcan sus amigos. El 56% de los viajeros quiere hacer viajes independientes el próximo año. Entre los destinos preferidos de los españoles destacan Brasil, India, Estados Unidos, China y Tailandia. Y para disfrutar de la aventura, prefieren lugares como Tanzania, Rusia, Bulgaria, Islandia y México.

4. Vacaciones de relax

Viajar se ha convertido en el mejor estimulante para mejorar el estado de ánimo y la salud.. El 48% de los encuestados cree que las vacaciones son un momento perfecto para tomar decisiones y reflexionar. Cada vez habrá más viajeros que dan prioridad a los viajes de relax. El 38% quiere cuidar su salud y bienestar durante los viajes que realicen durante el 2017. El 51% piensa que debería tomarse más vacaciones respecto al año anterior. Los viajes de bienestar estarán en alza en el 2017.

5. Viajes sostenibles

El 36% de viajeros tiene pensado elegir viajes más respetuosos con el medio ambiente y el planeta y el 39% de las personas están interesadas en los ecotour. Con estos datos queda reflejado que los futuros viajeros se preocupan y respetan el medio ambiente del destino que visitan. Las estancia en hoteles ecológicos están de moda y muchos de los encuestados están a favor de aplicar descuentos en impuestos para los viajes sostenibles.

6. Menos compras

El 58% de los encuestados piensa dedicar dinero a sus experiencias viajeras en vez de gastarlo en compras. Esto indica que los viajeros del 2017 preferían placeres sencillos. Solo un 10% afirma que necesita un mayordomo o un conserje para disfrutar de su viajes. Los artículos de lujo de aseo solo son esenciales para el 13% de los viajeros.

7. La importancia de las relaciones humanas

La posibilidad de tener relaciones amistosas durante las vacaciones del 2017 será una tendencia en alza. El 42% de los viajeros dice que no se alojaría en un lugar con un personal que no fuera atento y amable. El 40% de los encuestados indica que no se quedarían en un lugar con más tres comentarios negativos. El factor humano será una las claves para los viajes del próximo año.

8. Los viajes del futuro

Los viajeros más aventureros empiezan a sentir cierta atracción por los viajes a otros mundo. El 44% de ellos se imagina un futuro donde podrá disfrutar de unas vacaciones en lugares muy lejanos de la galaxia, en otros planetas o en lo más profundo del océano. Cada vez hay más avances para que este tipo de viajes, como el turismo espacial, sean una realidad.