Nuevas y terribles confesiones aparecieron en la investigación por abusos en el Instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo. Al menos dos víctimas declararon que uno de los cinco detenidos tenía sexo con perros.

"Existen dos declaraciones de los alumnos que dicen haber visto a Ojeda manteniendo relaciones sexuales con perros”, señaló el fiscal a cargo de la caso, Fabricio Sidotti.

El apuntado es José Luis Ojeda, el empleado hipoacúsico detenido junto a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y otros dos trabajadores de la institución: Jorge Bordón y Armando Gómez.

“Evidentemente pasaba cualquier cosa ahí", señaló el procurador Alejandro Gullé, quien informó que ya suman 20 las víctimas de abuso confirmadas pero el número podría aumentar porque aún deben declarar en Cámara Gessel otros 19 menores.

“Los chicos dicen que lo vieron en diferentes ocasiones a Ojeda manteniendo relaciones en el animal, pero la verdad es algo que hay que comprobar porque por ahora son sólo dichos de dos alumnos”, remarcó Sidott.

Sin embargo, para Gullé hay pocas dudas. "Qué razón pueden tener niños de distintas edades, los cuales algunos ni siquiera han estado en contacto de manera simultánea en el Instituto para mentir y hacer coincidente en todos los episodios que te señalan", dijo el Procurador a radio Nihuil. Y agregó: "Cuando la prueba en convergente, uno ya empieza a decir que esta acusación tiene sustento y acá tenemos innumerables testimonios convergentes".

"Aparte de la manera en que esto se conoció no tiene ninguna evidencia que esto haya sido planificado. Repito: hay víctimas que no se conocen entre ellos. Están declarando niños que ingresaron hace algunos años atrás cuando las primeras víctimas ya no estaban", concluyó Gullé.