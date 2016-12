El análisis que anticipa cómo Trump "va a hacer que nos maten"

Según Michael Moore, el analista que predijo el tiriunfo de Donald Trump, si el flamante presidente electo se niega a leer los informes diarios sobre la seguridad nacional, Estados Unidos va a tener un serio problema.

El martes, el director de Fahrenheit 9/11 escribió una crítica demoledora de Trump en una publicación de Facebook titulada "Donald Trump va a hacer que nos maten" y en la que compara al presidente electo con el expresidente George W. Bush.

Desde el punto de vista de Moore, las reuniones informativas que tratan el estado de la seguridad nacional estadounidense son una parte crucial de gobernar el país, especialmente teniendo en cuenta las amenazas reales a las que se enfrenta la nación. Afirma que Bush y su administración desestimaron los mismos informes para los que Trump dice no tener tiempo. Informes que indicaban que Osama bin Laden planeaba un atentado en tierras estadounidenses.

Michael Moore está muy pendiente de la política y advierte que la historia se está repitiendo:

"Ya hemos tenido un presidente como él antes. Un presidente que también perdió el voto popular, una mayoría de estadounidenses que dejaron claro que no le querían en el Despacho Oval. Pero cuando propuso a su hermano/gobernador y su padre/exjefe de la CIA para formar parte del Tribunal Supremo se acabó y accedió al puesto de comandante en jefe.

El 6 de agosto de 2001, estaba de vacaciones en su rancho de Texas. Esa mañana, el Consejero de la Casa Blanca le dio el informe diario de seguridad nacional. Lo miró, lo apartó y se pasó el resto del día pescando. Más abajo está la foto de aquel momento que mostré en Fahrenheit 9/11. El título del informe es 'BIN LADEN ESTÁ DECIDIDO A ATENTAR EN ESTADOS UNIDOS'. En la primera página explica cómo iba a hacerlo Bin Laden: con aviones. George W. Bush estuvo de vacaciones en el rancho cuatro semanas más. En la quinta, cuando volvió a trabajar, Bin Laden atentó en Estados Unidos con aviones. El 11 de septiembre".

En una entrevista para Fox News Sunday, Trump desvela que no necesita informes diarios sobre la seguridad nacional porque él es "inteligente". Se dice que lee los informes una vez a la semana.

"No tienen por qué decirme… Ya sabéis, soy una persona inteligente. No me tienen que decir lo mismo con las mismas palabras todos los días", explicó Trump.

Por supuesto, Moore no está de acuerdo con esa opinión. Según él, el trabajo del presidente consiste en "prestar atención" y no perder el tiempo en "tuitear y defender a Putin":

"A usted, señor Trump, le digo lo siguiente: Cuando tenga lugar el próximo ataque terrorista, será USTED al que los estadounidenses acusarán de incumplimiento del deber", continúa Moore. "Su trabajo consistía en prestar atención y en proteger al país, pero estaba demasiado ocupado tuiteando, defendiendo a Putin y nombrando a miembros del Gobierno para desmantelar el actual. No tenía tiempo para leer el informe diario de seguridad nacional. No se crea que vamos a dejar que utilice un equivalente moderno del incendio del Reichstag como excusa para eliminar las libertades civiles y la democracia".