Video viral: la hija de Tinelli, a las piñas en la calle

Juanita Tinelli fue escrachada en las redes sociales con varios videos en los que se la puede ver peleando con un grupo de chicas de un colegio privado de Buenos Aires en la calle.

Si bien la hija de Marcelo Tinelli utilizó Instagram para realizar un amplio descargo y desmentir todo, en el video más compartido se la puede ver formar parte de la agresión.

"Arrodillate y pedime perdón flaca. Vas a aprender a respetar", fueron unas de las palabras más polémicas de la joven, y que no demoraron en ser motivo de burla de los usuarios.

"arrodillate y pedime perdon flaca" "vas a aprender a respetar" juanita tinelli doce años estoy tentada pic.twitter.com/RMb8250QZZ — aye (@mileystupidx) 15 de diciembre de 2016



Luego de la viralización de sus dichos se dio a conocer un audio en el que insulta y asegura que "les voy a romper la cabeza por pelotudas, imbéciles y no les da el bocho. Si no se ubican conmigo, las voy a ubicar de una trompada".

Me matan los videos del bardo de Juanita Tinelli pero este audio ya es demasiado chabon pic.twitter.com/NV9Osr8qMl — S (@SofMasia) 15 de diciembre de 2016



El descargo

En un primer momento Juana publicó un extenso descargo en Instagram, en donde se hace cargo de la pelea: "Las chicas 'indefensas de ort' arreglaban con nosotras y decían poder rompernos la cara y luego cuando simplemente nosotras vamos a tirarles un poco del pelo, ellas reaccionan difundiendo mentiras como que les dijimos o criticamos su religión lo cual nunca ocurrió, o aún peor que las quisimos tirar a la calle para que las atropellaran", "No voy a negar que hubo un serie de conflictos en los cuales hubo agresion fisica, sinceramente estoy más que arrepentida y no se que se me cruzó por la cabeza para hacer eso. Lo que no voy a permitir es que pongan en mi boca palabras que yo no dije".​

Sin embargo, luego decidió borrar casi todas sus fotos y dejar sólo algunas en la red social, tras ser acusada por sus seguidores de nazi y antisemita.