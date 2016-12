La ex mujer de Silvestre lo atacó y defendió a Verónica Vieyra

Deborah Ramos, ex mujer de Silvestre, brindó un móvil para Intrusos donde destrozó al cantante y defendió a Verónica Vieyra, a quien catalogó como una “gran mujer y madre”.

Más voces se suman en el escándalo originado por Silvestre en el programa de Mirtha Legrand, cuando el cantante acusó a Daniel Scioli de haber tenido una relación con Verónica Vieyra, su ex mujer, cuando la actriz tenía sólo 13 años.

Tras la desmentida del ex gobernador de Buenos Aires, llega la palabra de la segunda esposa del cantante, quien lo destrozó y defendió a Vieyra.

“Verónica Vieyra es una gran madre, una gran mujer, unió a mis hijos con sus hijos, ella ensambló la familia. Mis hijos la adoran, adoran a sus hermanas. Mi hija tuvo una hija y le puso el nombre de su hermana. Verónica es excelente, nosotros nos seguimos viendo con ellos. Somos una familia ensamblada, menos él”, arrancó diciendo Deborah.

“Está avergonzando a sus hijas en este momento, están sufriendo, y Verónica también. ¿Cómo va a decir esas cosas de su madre?”, agregó indignada.

Además de defender a la actriz, recordó: “Yo fui golpeada por él además, no solo sufrí violencia física sino también violencia económica. Él desapareció y nunca pasó alimentos para su hijo. Él es así, tiene hijos pero después no se hace cargo”.

A su vez, remarcó que si Silvestre no ve a sus hijos, es porque no quiere. “No ve a los hijos porque no los quiere, porque no es padre. En el examen psiquiátrico que le hizo el psiquiatra forense de Tribunales salió que es psicópata y a mí me salio que era ingenua, porque él me quiso hacer pasar por loca”.

Más tarde, recordó que el cantante la dejó, estando embarazada de 7 meses, para estar con Andrea del Boca: “Andrea tenía 17 años, se enamoró por primera vez, es comprensible. Él era un tipo de 34 años, con una mujer embarazada, una nena de un año y un nene de 3 años. El que tenia que haber pensado es él”.

“Ya tengo callos en el alma con todo lo que me pasó. Yo no tengo miedo de nada y de nadie. Yo estaba embarazada de 7 meses cuando me dejó por Andrea. Me dijo que se iba a Mendoza hacer un show, yo no lo acompañé porque estaba embarazada y era de alto riesgo. Él preparó el bolso con todo y se fue. Y no volvió más. Me enteré por los periodistas que se había ido con ella (Del Boca). Nunca más dio la cara, al nene lo conoció cuando cumplió un año“, expresó.

“Cuando cortó con Andrea vino a casa y me explicó. Dijo que se había enamorado. Yo le dije que no lo culpaba de eso, pero que tenía que haber esperado a que tuviera familia. Nadie le pone un revólver a nadie para que sea amado. Me pidió disculpas y me dijo que iba a venir a ver a los chicos. Me dijo, ‘no estoy más con Andrea, no voy a tener prohibición de ver a los chicos’. Me dijo que ella no quería que los viera”, explicó.

Luego, reveló por qué Silvestre tiró munición pesada contra Scioli en la mesa de Mirtha Legrand: “Él quiere hacer política. Soy muy conocida de una persona muy ligada a él. Hace 4 meses me dice que José va a entrar en política. Lo sé de muy buena fuente, que hace esto porque quiere hacer política”, dijo. Y siguió: “Scioli se portó muy bien con él, le dio trabajo, le hacía hacer obras de teatro”.

Por último, tiró: “Le quiere arruinar la imagen porque quedó muy enojado con Scioli. Le prometió que si era gobernador le iba a dar el Auditorium del Provincial para que lo maneje él. Scioli fue gobernador y nunca más le atendió el teléfono”.