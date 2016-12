Bentancur: "Con la Juve no hay nada cerrado"

El volante de Boca Juniors Rodrigo Bentancur expresó hoy que todavía no está terminada su posible transferencia a Juventus de Italia y aseguró que "con la 'Juve' no hay nada cerrado".

"Escucho todo lo que se ha hablado. Hablé con mi representante y me dijo que está todo muy avanzado pero no terminado, con la 'Juve' no hay nada cerrado", indicó el juvenil uruguayo en rueda de prensa al término del entrenamiento del equipo "xeneize" en el predio de Casa Amarilla.

Para agregar que "si estos fueran mis últimos partidos trataré de disfrutarlos al máximo y seguir aprendiendo".

Luego, habló de la victoria ante River Plate por 4 a 2 y manifestó que "es muy lindo terminar el año ganando el clásico y también de venir de ganar los dos clásicos anteriores (ante San Lorenzo y Racing Club). Fuimos más contundentes a la hora de definir para mí lo ganamos muy bien. Aparte fue increíble haberlo ganado así. Empezar ganado, luego ir perdiendo y ganarlo de nuevo sobre el final".

Se refirió también a la posible salida de Carlos Tevez al fútbol chino y respecto de la chance de que el partido del domingo venidero ante Colón de Santa Fe sea el último del ídolo boquense, Bentancur comentó que "a Carlos se lo vé muy contento y muy alegre. Se vé que está disfrutando el momento".

Asimismo, el mediocampista añadió que "si es su último partido ojalá que lo disfrute mucho, pero sinceramente espero que se pueda quedar algunos más".

Rodrigo Bentancur, de 19 años, será jugador de la Juventus de Italia posiblemente recién en junio del año próximo, club que tiene la prioridad después de haber transferido a Carlos Tevez a Boca y que abonaría por el 50 por ciento del pase del uruguayo una suma cercana a los siete millones de euros.