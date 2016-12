Fernando Espinoza: "No estaba de acuerdo hasta mi experiencia en Boca-Olimpia"

En Japón, ocurrió este miércoles un hecho histórico. Por primera vez, un árbitro sancionó un penal después de apoyarse en la tecnología para observar que a un jugador le cometieron una falta dentro del área.

Se dio durante el desarrollo del Mundial de Clubes 2016. El árbitro húngaro Viktor Kassai recurrió al video para sancionar un penal a favor del Kashima Antlers frente a Atlético Nacional de Medellín, de Colombia.

A partir de esta situación, muchos de los protagonistas dieron su opinión al respecto, ya que la polémica está instalada.

El árbitro mendocino Fernando Espinoza, quien dirige en la Primera División del fútbol argentino, contó que hace un tiempo estaba en contra de la utilización de la tecnología, pero que su opinión cambió luego de una experiencia personal.

"Estaba totalmente en desacuerdo, me oponía al uso de la tecnología en el fútbol. Sentía que le iba a quitar el folklore que tiene el fútbol, le iba a quitar ese error del árbitro, ese error del jugador que son parte de esto. Pero con la experiencia propia que me tocó vivir en el partido entre Boca y Olimpia de Paraguay, cambié el pensamiento, me di cuenta que con la tecnología va a haber justicia deportiva. En ese tipo de casos es indispensable usarla", reconoció el juez nacido en San Martín.

Espinoza fue protagonista de un fallo que generó mucha polémica en ese encuentro amistoso entre el Xeneizes y los paraguayos. Sobre el final del partido, cobró un penal que no fue y el equipo visitante se retiró del campo de juego en señal de protesta luego de que Boca empatara el partido.

"De todas maneras, no es que estoy totalmente de acuerdo pero si la acepto, sobre todo porque en ese momento me hubiese hecho falta", sostuvo además Espinoza.

"La FIFA lo está usando en tres casos muy puntuales y me parece muy bien, no creo que se use para otras cosas que van a seguir estando a criterio del árbitro. Se va a usar para ver si hay una falta dentro del área, o no, si hay mano dentro del área, o no, y si la pelota ingresó o no al arco", aclaró.

Y finalizó: "Me parece bien que se use solamente en eso, que sea un uso medido y que no se desvirtue, que sirva para hacer justicia deportiva, porque un error nuestro puede perjudicar a un equipo".